Darias asegura que "no ha lugar" a las manifestaciones del 8M en pandemia y hace un llamamiento a la "responsabilidad"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles que "no ha lugar" a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, en una situación de pandemia y hace un llamamiento a la "responsabilidad".

Darias ha sido preguntada, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, por las próximas celebraciones previstas para este día y si ella acudiría a las mismas, como hizo el año pasado junto a otras mujeres de su partido y miembros del Gobierno. Días más tarde de su presencia en la marcha del 8M, la ministra confirmaba su positivo por coronavirus.

"Por coherencia de una llamada a la responsabilidad que he realizado, puesto que todavía estamos en situación de riesgo extremo, no ha lugar", ha respondido la titular de Sanidad.

A su juicio, "la situación epidemiológica" actual "no permitiría llevar a cabo" las manifestaciones de las que se está hablando en los medios.

Darias hace estas declaraciones el mismo día en el que el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha anunciado que se prohibirán las marchas de más de 500 personas en la capital el 8M.

De momento no se ha prohibido ninguna protesta de las que ya se han comunicado, ninguna convocada por un partido, ya que son pequeñas y se comprometen a mantener la distancia. "Nosotros, el criterio de Sanidad lo estamos siguiendo a rajatabla porque tenemos que ayudar a preservar la salud de los madrileños", ha apuntado Franco en una entrevista en Onda Madrid.

Por eso, el representante del Gobierno central en Madrid ha señalado que para aquellas organizaciones que pretendan llevar a más personas a las calles el 8M les pedirán que reflexionen y "fórmulas alternativas" para manifestarse "para que esta justa reivindicación para que no implique un atentado contra la salud".

Respecto a la controvertida manifestación del año pasado, Franco ha respondido que no se arrepiente de haberla autorizado, "no solo porque la Justicia le ha dado la razón, sino porque entonces no había datos objetivos para prohibir una manifestación, que solo puede prohibirse por motivos muy concretos y tasados".

"Estoy satisfecho de haberlo hecho. Esto pudo ser un contagio pero lo que sería prevaricar en aquel momento sería prohibirlo. Acertar la quiniela los lunes es fácil y si supiéramos lo que iba a pasar también prohibiríamos espectáculos deportivos, culturales u oposiciones", ha esgrimido.