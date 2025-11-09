Mateu Lahoz, excolegiado internacional, sobre la mano de Marcos Alonso en el Celta-Barcelona: "Hay coherencia, aunque el listón para mí está muy bajo"

El Barcelona, tras conocer el empate del Real Madrid en Vallecas ante el Rayo por 0-0, visitó al Celta con el objetivo de conseguir los tres puntos para acercarse a los merengues en la clasificación.

mano marcos alonso

Antes del minuto 10 del encuentro, el colegiado Alberola Rojas, a instancias del VAR, señaló penalti por manos de Marcos Alonso tras un disparo de Fermín. En un primer momento no marcó la pena máxima, pero tras revisar la acción en el monitor, cambió su decisión. Tras ese penalti, el Barcelona, a través de Robert Lewandowski, puso el 0-1 en el marcador.

Penalti por manos de Marcos Alonso en el Celta-Barcelona

mateu lahoz

Al término de la primera parte, y a pregunta de Paco González, el excolegiado internacional Antonio Mateu Lahoz analizaba así en Tiempo de Juego esta jugada polémica y alabó la actuación del colegiado durante la primera parte. "Yo creo que ha estado muy bien. No podemos hablar de él, eso es muy buena señal".

Imagen VAR de la mano de Balde que terminó con penalti a favor del Levante

"Porque al final con la mano, el criterio lo marcó Balde al inicio de la Liga con aquella mano también de VAR en el Ciutat de Valencia. Y esta mano es similar. En directo es normal que, como a todos, nos pase de alguna forma camuflada", añadió Mateu Lahoz.

"Este tipo de jugadas son de VAR porque al final es que no están tan separadas del cuerpo como vemos, pero bueno, en este caso Sí que hay coherencia con el criterio las manos, aunque el listón para mí está muy muy bajo", concluyó.