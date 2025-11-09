Pilar García Muñiz, sobre la canción que Rosalía dedica a sus ex: "Cómo han cambiado los tiempos, hace años era bonito, hoy, échate a temblar"

El lanzamiento de 'Lux', el nuevo disco de Rosalía, ha traído consigo una notable expectación. Un álbum que la propia artista ha calificado como 'profundo y espiritual', pero que también esconde mensajes que no han pasado desapercibidos. Durante el programa 'La Tarde' de COPE, el colaborador Israel Remuiñán ha señalado a la presentadora, Pilar García Muñiz, que no se había hablado de la canción 'clave' del disco: 'La Perla', un tema que, según él, está cargado de indirectas para los ex de la cantante. Entre las anécdotas curiosas del álbum, esta es la que más controversia ha generado.

Los dardos a Rauw Alejandro y C. Tangana

En un primer momento, García Muñiz no captaba las indirectas, pero Remuiñán le ha desvelado la letra. Frases como "el rey de la 13 14 no sabe lo que es cotizar" o "por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra, pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas?" han sorprendido a la presentadora. El colaborador ha calificado la canción como un "sheikrazo", en alusión a las canciones de Shakira, afirmando que está llena de "frases que impactan directamente en la mandíbula de sus ex", como cuando la artista canta que le "darán un monumento a la deshonestidad".

Según los análisis de los seguidores de la artista, los mensajes de 'La Perla' estarían repartidos. Las referencias a "el rey" apuntan directamente a C. Tangana, su primera pareja conocida, mientras que otras partes de la letra irían para Rauw Alejandro. A él parece referirse con frases como "playboy, un campeón gasta el dinero que tiene y también el que no", un mensaje que, como ha comentado la propia Pilar García Muñiz, "no hace falta traducir". La relación de la artista con Dios ha sido objeto de reflexión, y este nuevo disco ahonda en su mundo interior.

EFE Fotografía cedida este lunes por Sony México de la cantante española Rosalía

La reflexión de Pilar García Muñiz

La revelación de estas letras ha provocado una elocuente reflexión en la presentadora. "Fíjate cómo han cambiado los tiempos, Isra. Hace años era bonito que te dedicasen a una canción", ha afirmado García Muñiz. En el pasado, un gesto así era un halago, pero la tendencia actual lo ha convertido en una amenaza. "Hoy, si te llama alguien y te dicen, oye te voy a dedicar una canción, échate a temblar", ha concluido la periodista, comparando la situación con los temas de Paquita la del Barrio, a quien considera una "visionaria" en este género. Sin duda, el proceso de escribir una canción ha adquirido nuevas dimensiones.

La anécdota de Rosalía ha dado pie a comentar otros temas virales de la semana en 'La Tarde'. Entre ellos, el caso de una joven argentina que ha confesado en redes sociales haber dejado de quedar con un chico por un motivo que ella misma ha calificado de "superficial": en la primera cita, él "pidió la oferta de jamón y queso". La mujer ha justificado que, aunque lo entendería en una relación larga, en un primer encuentro le pareció de ser "un rata", generando un debate en el que García Muñiz ha opinado que en una primera cita "todos" intentan dar una buena impresión.