MENOS DE 2 DE CADA 10 ESPAÑOLES PUEDEN TELETRABAJAR HABITUALMENTE

Son menos de dos de cada diez españoles los que pueden teletrabajar habitualmente y eso que, con la pandemia, parecía que el trabajo a distancia había llegado para quedarse. El dato, si hablamos de quienes ejercen su profesión en remoto más de la mitad de sus días laborables, cae aún más, hasta el 8 por ciento de los trabajadores españoles, es decir, menos de uno de cada diez, según el portal de estadísticas Statista. En verano, la flexibilidad es mayor, para felicidad del 43 por ciento de los empleados que dice trabajar mejor desde casa.

Únicamente en torno al 30 por ciento de las empresas ofrecen esta opción a sus trabajadores. El resto es porque o no pueden por su modelo de negocio, o porque no se sienten seguras de poder mantener los niveles de productividad. No obstante, Judith Ruiz, experta en Recursos Humanos, apunta que “mantener, o incluso aumentar, el rendimiento de la empresa, dependerá de cual sea el modelo de negocio de la compañía”.

Por ejemplo, asegura que “las empresas comerciales perderían eficiencia poniendo en marcha un trabajo completamente remoto, sin embargo, implementando un día a la semana el teletrabajo, el rendimiento crecería, eso sí, asegurando que ese día no se destina a reuniones, sino a completar tareas de fondo”.

Parecía que llegaba para quedarse, pero no

El Covid-19 puso en el centro de la escena el trabajo a distancia. La gran mayoría de trabajadores del país tuvieron que ingeniárselas para seguir trabajando a distancia. No se notó, salvo en los sectores en los que la presencialidad es fundamental, una caída drástica de la productividad. Eso alimentó la esperanza de que el teletrabajo podría pasar a ser más habitual de lo que hasta entonces había sido.

Sin embargo, esa esperanza no se ha traducido en realidad. En países como el nuestro, explica Ruiz, “la gente hace negocios con una cultura de empresa del contacto, las personas en general necesitan confiar los unos en los otros para poder trabajar juntos, y esa confianza se hace a través del contacto”. Es más, “la mítica frase 'el roce hace el cariño', se lleva a la práctica también en el ámbito profesional”.

Alamy Stock Photo Un equipo de trabajadores en una oficina.

A juzgar por los números, el tipo de compañía o de negocio no es el único factor que determina quienes teletrabajan y quienes no. El nivel de estudios también resulta un elemento clave en esta disyuntiva. Según Statista, casi el 30 por ciento de las personas con estudios universitarios pudieron teletrabajar en 2024, frente al dos por ciento de los no universitarios que también pudieron hacerlo.

Y por campos, el de las nuevas tecnologías es el que más posibilidad de empleo remoto ofrece. Cerca del 83 por ciento de las firmas del sector dan esa oportunidad y el 70 por ciento de sus empleados la toma. Lo mismo ocurre con trabajos como el de teleoperador o agente inmobiliario, ambas opciones entran dentro de las que más teletrabajo incluyen dentro de su calendario, aunque son también los empleos que más vacantes acumulan.

La mejor opción, según los expertos

Para Ruiz, la opción “híbrida” es la que “en la mayoría de los casos, mejor puede ajustarse a las necesidades, tanto de las compañías, como de sus empleados”. No hay que olvidar que cerca de la mitad de los españoles asegura que trabaja mejor desde casa, en concreto, el 43 por ciento, según una encuesta publicada el 9 de julio por la plataforma de videollamadas Zoom.

A esto, se añade que el trabajo a distancia “permite tener un tiempo de reflexión, de trabajo más introspectivo y, al mismo tiempo, no perder el contacto con la empresa”. Sin olvidar “los trayectos hasta el punto de trabajo, lo cierto es que se gana tiempo al evitar estos desplazamientos”.

Como consecuencia, ofrecer teletrabajo aumenta las posibilidades de contratación. La mitad de quienes buscan un nuevo empleo prefieren un puesto que les de la posibilidad de trabajar desde casa, tanto es así, que estarían incluso dispuestos a anteponer esta condición a otras más tradicionales, como el sueldo o el horario.

La conclusión es que, al menos en el corto plazo, no está previsto que más compañías de las que ya lo hacen ofrezcan teletrabajo.