Una casa abierta en medio de la ciudad

Ayer finalizó una nueva edición de Encuentro Madrid, en la que he podido participar intensamente. En el comunicado final hace referencia al inesperado debate social de las últimas semanas sobre la vuelta de “lo religioso”, en el que resuena como un deseo de tantos contemporáneos la letra de una de las canciones del nuevo disco de Rosalía: “quién pudiera vivir entre los dos, el mundo y Dios, la tierra y el Cielo”. Precisamente el lema del EM afirmaba que la posición verdaderamente humana se sitúa en el encaje profundo entre tiempo y eternidad, tan lejos del materialismo que cancela la búsqueda del significado como del espiritualismo que se evade de la realidad.

Como dijo el astrofísico Marco Bersanelli, el corazón del anuncio cristiano es que el Misterio que ha hecho el cielo y la tierra ha elegido un punto concreto en la geografía y en la historia para hacerse carne, asumiendo los condicionantes de la existencia humana. Dios no ha querido salvar al mundo imponiendo una ley, suprimiendo de golpe la maldad y el sufrimiento, sino haciéndose un hombre y apelando a nuestra libertad.

Dice el comunicado final que esa posición, que a veces resulta vertiginosa, permite estar ante los grandes desafíos de esta época sin miedo y sin prejuicio, abrazando las preguntas que plantean y detectando, más allá del ruido y de los esquemas, la espera y el deseo de verdad, de justicia y de felicidad que mueven la historia. De hecho, allí se hablado de migraciones, del futuro de Europa, del sufrimiento de los jóvenes, de Inteligencia Artificial o de la figura de Alexei Navalny… entre otros muchos temas.

De la tierra de la Iglesia surgen en cada época nuevas formas de presencia, nuevos intentos de abrir el diálogo que Cristo quiere mantener con los hombres y mujeres dentro de sus circunstancias históricas. Ciertamente, ésta es una de ellas, una casa plantada en medio de la ciudad, con las puertas abiertas a cuantos desean dejarse interrogar y tocar por una vida que se ofrece a la razón y a la libertad de cualquiera, venga de donde venga.