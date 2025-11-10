Paco González, sobre el aburrimiento que desprende el Real Madrid de Xabi Alonso en algunos partidos: "Me parece que ha dejado de intentar cosas"

Paco González, director de Tiempo de Juego, no ocultó durante la retransmisión del Rayo Vallecano - Real Madrid de este domingo su aburrimiento con el partido. No cree que el 0-0 sea decisivo en favor o en contra de los intereses del conjunto blanco de cara al objetivo de LaLiga: "Yo he visto al Madrid perder ligas tras haber tropezado en Vallecas, y ganar ligas tras haber tropezado en Vallecas". Con ello, González quería explicar que el Estadio de Vallecas no es un campo fácil "ni tan siquiera para el Barcelona lo ha sido este año".

Dicho lo cual, volvió a definir como "sosito" el derbi vallecano por varios motivos: "esencialmente porque no he visto a Mbappé. Sí he visto muchas buenas intenciones de Vinicius, sobre todo en la primera parte, y algunas cosas de Güler, pero nada más".

Paco González dividió los catorce partidos oficiales de la siguiente manera: "más o menos, dos son castañazos: contra el Liverpool y en el Metropolitano. Y de los otros doce, digamos que hay siete partidos buenos y atractivos, y cinco muy serios", aunque aclaró que con lo de "muy serios" se refiere a "tan serios que a veces caigo en el aburrimiento".

Y el aburrimiento, a su juicio, ha sido la tónica dominante en Vallecas: "El Madrid me ha parecido, contrariamente a lo que suele ser, que es emocionante, que depende de las manos de Courtois, de la inspiración de alguien... Ha sido tan serio que ha sido 'sosainas'", recalcó antes de señalar un defecto de actitud en el entrenador Xabi Alonso.

PACO GONZÁLEZ, SOBRE XABI ALONSO: "ME PARECE QUE HA DEJADO DE INTENTAR COSAS"

"Me parece que ha dejado de intentar cosas", dijo recordando cómo en el pasado Mundial de Clubes, "yo le vi que tenía ganas de sacar gente. Pero Gonzalo ya no existe, Endrick ni pinta nada".

"El alternar, eso de probar o cambiar en un partido una defensa de tres de cuatro, como si quisiera que esto rodara... Pero ahora el Madrid no está cuajado como para pensar que ya ha encontrado las piezas. Por eso, me gustaría que siguiera inventando e intentando cosas", pidió.