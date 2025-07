¿Puedo seguir teletrabajando en verano? Estos son los tres casos en los que tu empresa está obligada a permitírtelo

¿Puedo seguir teletrabajando durante el verano? ¿Tengo derecho a la jornada intensiva en julio y agosto? Son algunas de las preguntas que más se repiten muchos españoles durante estos meses de verano.

te puede interesar Compra una casa a más de dos horas de su oficina pensando que podría teletrabajar, la empresa le dice que no y esta es la decisión que toma

Este miércoles, Alberto Herrera ha encendido 'El Foco' para analizar esta situación y explicar en qué casos la empresa está obligada a concederte estos derechos y en cuáles puede privarte de ellos.

A raíz del covid, muchas empresas siguieron utilizando el teletrabajo, pero hay otras muchas que han vuelto a exigir a sus trabajadores las condiciones previas a la pandemia.

Un trabajador puede pensar que si su empresa ha aplicado la jornada intensiva o el teletrabajo durante varios años seguidos se ha convertido en un derecho adquirido, pero no es así. En esta situación, la costumbre no genera de por sí solo un derecho exigible, ni aunque haya evidencia de ello en correos, calendarios o comunicados.

¿Tengo derecho a jornada intensiva en verano?

Entonces, ¿en qué casos mi empresa debe concederme la jornada intensiva o el teletrabajo en verano?

"Lo que hace falta es que se haya pactado de forma expresa o en el contrato del trabajador o en el acuerdo de la empresa o en el Convenio Colectivo", explica Alberto Herrera.

Además, "se considera un derecho real en ese supuesto, si la medida se ha aplicado durante tres años seguidos, si está incluida en el calendario laboral oficial y si la empresa no ha advertido de que se trataba de algo excepcional o reversible".

Por tanto, en estas situaciones se podría reclamar, pero aun así, es interpretable. Es decir, si no hay un documento, está complicado.

Datos de jornada intensiva en españa

Por último, el presentador de 'Herrera en COPE' ha puesto cifras a la situación que atraviesa nuestro país en relación al resto de Europa.

"El 60% de las empresas han ofrecido jornada intensiva en verano este año, pero, sin embargo, solo dos de cada 10 trabajadores en España dicen disfrutarla. ¿Por qué? Hay muchos motivos.

El primero porque no lo ofrecen todas las empresas y las que lo hacen no a todos los departamentos. Lo más preocupante es que muchos empleados no la piden por miedo a quedar mal o porque el volumen de trabajo no se lo permite".

COPE Teletrabajo

el teletrabajo en europa

En cuanto al teletrabajo, "a día de hoy el 45% de las empresas ofrecen teletrabajo formalmente, pero el dato de personas que teletrabajan es cada vez más bajo, el 7% de españoles lo hace ocasionalmente y un 14% de forma constante".

Estos datos reflejan que "estamos bastante por debajo de la media europea en flexibilidad laboral, concretamente en teletrabajo. El dato más alto lo tienen en Países Bajos, con un 52%, mientras que la media está en un 25".