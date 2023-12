Una experta en Recursos Humanos revela el fallo que cometemos en las entrevistas de trabajo: "Es frecuente"

"Trabaja en algo que te guste, y no trabajarás en toda tu vida". Hacer algo que a uno le gusta, debería ser más importante que aquello en lo que uno es bueno.

Esto es lo que dice una escritora y es que, no hay nada como hacer lo que a uno mejor se le da. Pero claro, antes hay que focalizar en qué somos mejores. Y de qué somos capaces.

Por ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs. Tienen algo en común: dejaron la universidad para apostar por sus ideas. Transformaron una idea en una empresa.

Hay personas que se fijan en el talento y que saben hacer las preguntas para hallar el punto fuerte de alguien. Una de ellas es Carmen Cebrián directora de People First Consulting. Está especializada en localizar perfiles ejecutivos y directivos. Le gusta el contacto con las personas. Este lunes, pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE'.





"Me gusta que me cuenten lo que hacen y, además, también me gusta algo que cuesta identificar. Descubrir el potencial de aquellos que ni siquiera saben que lo tienen. Esa es una herramienta de coaching que se utiliza mucho. Un incidente crítico pone en situación a esa persona, dejándole tiempo para que lo piense y, muchas veces, descubren cosas que ellos mismos no sabían. Eso es muy bonito", comienza su intervención.

Además, añade que "tú al fin y al cabo no eres una gran descubridora. Tú ayudas a esa persona a que también descubra donde está su talento".

Dice esta experta en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que, a veces, "utilizamos un cuadrante a la hora de hacer las entrevistas. Llevamos talentos ocultos que no sabemos que tenemos".

"Hay que ser honesto y nunca mentir"

Es emocionante decirle a alguien que se plantee si por ese camino puede ir mejor. Esto es una parte del mercado laboral o de la incursión de los más jóvenes en el mismo. Y esto requiere de aprendizaje. "Hay muchos manuales y hay una regla básica: ser tú misma. Si tú empiezas con un discurso enlatado, no transmites credibilidad. Hay que ser honesto y nunca mentir".

En las entrevistas de trabajo, dice Cebrián, es frecuente encontrar con personas que maquillan los datos. Y es un fallo aunque "eso tiene un pase. Pero, desde luego, a la gente joven lo que yo le diría... estamos hablando de entrevistas dirigidas a un colectivo junior. Tienen que pensar muy bien a qué quieren dedicarse y el coste y el beneficio que tienen". Escucha aquí la entrevista completa. ¡No te la pierdas!

"Hay que saber extraer lo positivo de las personas y hacerlas crecer. Es fundamental"

Lo que le ocurre a veces a la gente que se incorpora en el mundo laboral es que se frustra. Por eso, lo importante es tener una meta clara.

¿Y qué cualidades se están buscando para dirigir una empresa? "La primera importante es la de saber manejar gente y saber identificar sus necesidades. Saber extraer lo positivo de las personas y hacerlas crecer. Es fundamental", cuenta.

Es relevante perdonar los errores porque "la intransigencia es el gran enemigo de la dirección. Valores como la honestidad. La capacidad para transmitir ilusión a los demás. Y luego, conocer muy bien a las personas".

Por último, incide en que "un directivo que sabe identificar en qué es bueno cada uno y aunar esfuerzos, es esencial. Tener los objetivos muy claros. Transparencia y claridad a la hora de transmitir las ideas".