José Luis Corral, historiador, sobre la conquista de América: "La palabra genocidio se aplica paternamente, pero desde luego yo creo que no hubo un exterminio sistemático de una raza"

La conquista de América, iniciada con la llegada de Cristóbal Colón en 1492, es un proceso histórico cargado de controversia. Para arrojar luz sobre este periodo, el historiador y escritor José Luis Corral ha intervenido en el programa 'Poniendo las Calles', de Carlos Moreno 'El Pulpo' en Cadena COPE, donde ha analizado en profundidad los detalles de este complejo capítulo de la historia.

¿Debe España pedir perdón?

Una de las cuestiones más actuales es si España debería pedir perdón por los hechos ocurridos hace más de cinco siglos. Según Corral, la respuesta es clara: "En mi opinión, como historiador, yo creo que no". El catedrático argumenta que juzgar hechos del pasado con la mentalidad del presente es un error de presentismo, y que los gobernantes actuales no tienen responsabilidad sobre lo que ocurrió hace 500 años.

Corral sostiene que, de lo contrario, la lista de disculpas sería interminable. "¿Tendría que empezar por pedir perdón Roma sobre buena parte de Europa? ¿Los musulmanes cuando se expandieron por todo el mundo? ¿Los griegos con Alejandro Magno?", se pregunta. En su lugar, propone revisitar la historia para entender lo que pasó y evitar caer en esos errores.

Alamy Stock Photo La Conquista de México. Autor anónimo. Tabla, óleo, nácar. Entrada de Hernán Cortés en México y recepción de Moctezuma.

Violencia, enfermedades y la acusación de genocidio

El historiador no niega la violencia del proceso. "La conquista española de América fue, hubo violencia, por supuesto que hubo violencia", afirma, diferenciando entre la violencia directa de los conquistadores y una "indirecta", como las enfermedades que llevaron los españoles (sarampión, viruela y gripe), que causaron una mortalidad masiva. Sin embargo, pide poner todo en la balanza, ya que "España hizo cosas buenas, pero también hizo cosas muy malas, evidentemente".

Sobre la acusación de genocidio, Corral es tajante. "La palabra genocidio se aplica paternamente, pero desde luego yo creo que no", sentencia, definiendo el término como "el exterminio sistemático de una raza". Como prueba histórica, destaca que en Hispanoamérica "hay una gran cantidad de porcentaje de población de origen indígena o mestiza", a diferencia de lo que ocurrió en América del Norte.

España no llevó a cabo ningún genocidio"

Corral señala directamente a los británicos en los actuales Estados Unidos, donde considera que "sí que hubo un genocidio". Menciona como ejemplo la masacre de Wounded Knee en 1896, cuando el ejército norteamericano "masacró a una tribu de indios siuks absolutamente indefensos". En contraste, insiste: "España no llevó a cabo ningún genocidio. Hubo muertes, hubo conquista, por supuesto, pero conquistas en la guerra de conquista, no en un genocidio sistemático".

Alamy Stock Photo Llegada de Hernán Cortés a Veracruz, mural de Diego Rivera, Palacio Presidencial, Ciudad de México, México

Las Leyes de Indias y el origen de la Leyenda Negra

Un aspecto clave de la administración española fueron las Leyes de Indias, un conjunto de unas 12.500 disposiciones dictadas por la monarquía para regular la vida en América. Corral las describe como "muy avanzadas para su época", destacando su papel en la protección de los indígenas y la prohibición de su esclavitud. No obstante, introduce un matiz crucial: "Ojo, la de Indias prohibían la esclavitud de los indios, pero no la esclavitud de los negros", que eran llevados desde África para trabajar en plantaciones y minas.

El origen de la llamada "Leyenda Negra" se encuentra, paradójicamente, en un español: el fraile franciscano Bartolomé de las Casas. En su libro 'Breve historia de la destrucción de las Indias', describió atrocidades que, según Corral, fueron exageradas y generalizadas. "Probablemente vio algún abuso y lo generalizó", explica el historiador.

Este libro fue instrumentalizado por los enemigos de España. "Cuando este libro se publica en Europa y lo leen los ingleses y los holandeses que están en guerra con España [...], les viene como la miel sobre las hojuelas", relata Corral. Estas potencias magnificaron el contenido para atacar a la monarquía hispánica, consolidando una leyenda negra que, en buena medida, sigue impregnando la historia hasta hoy.

La historia no está para juzgar el pasado, sino que está para estudiar el pasado y estudiarlo bien"

Finalmente, José Luis Corral defiende que "se debe estudiar el pasado desde el presente, para eso está la historia y los historiadores", pero sin emitir juicios. Aplicar valores actuales como los derechos humanos o el feminismo a épocas pasadas es un error metodológico. Por ello, concluye con una reflexión clave sobre su disciplina: "La historia no está para juzgar el pasado, sino que está para estudiar el pasado y estudiarlo bien".