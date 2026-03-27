La apuesta de Mario Suárez, exinternacional, para el centro del campo de la selección española para el Mundial: "Si jugáramos contra Argentina, mis titulares serían Zubimendi, Rodri y Pedri"

La Selección española de fútbol afronta este viernes un amistoso ante la Selección de Serbia en el estadio de La Cerámica, en Villarreal, en un encuentro que servirá como una de las últimas pruebas antes de la convocatoria definitiva para el Mundial de 2026.

¿quién será el portero titular?

El partido cobra especial relevancia después de la suspensión de la Finalissima ante Selección de Argentina, lo que obligó a buscar un rival alternativo. Así, el combinado dirigido por Luis de la Fuente aprovechará esta cita para resolver dudas clave de cara al torneo.

Una de las principales incógnitas está en la portería. Por primera vez, el seleccionador ha convocado a cuatro guardametas, entre ellos el joven del FC Barcelona, Joan García, que podría debutar. Junto a él, parten con ventaja Unai Simón y David Raya, mientras que Álex Remiro competirá por el tercer puesto.

Otra de las áreas a definir es la defensa. La posible entrada de Cristhian Mosquera y la elección de centrales entre Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Dean Huijsen marcarán las decisiones del técnico, además de la lucha por los laterales.

EFE Remiro y Unai Simón durante un entrenamiento de la selección española.

En el apartado ofensivo y creativo, el partido supondrá el regreso de jugadores clave como Lamine Yamal, que vuelve tras superar problemas físicos, así como Rodri Hernández y Pedri González. También destaca la vuelta de Carlos Soler y la oportunidad para nuevos nombres en ataque.

Y enfrente estará una Serbia competitiva y que, pese a no haberse clasificado para el Mundial, cuenta con jugadores de nivel como Sergej Milinković-Savić o Aleksandar Mitrović.

la apuesta de mario suárez

El debate sobre la selección española en El Partidazo de COPE estuvo centrado en los jugadores que podrían ser titulares en el Mundial y las posibles pruebas que podrá hacer este viernes Luis de la Fuente en el amistoso contra Serbia y también el próximo martes frente a Egipto.

Para Miguel Ángel Díaz, en el eje de la defensa, por el momento, los titulares son Laporte y Cubarsí. Aunque en la convocatoria de junio podría regresar Le Normand, que no ha sido citado por el seleccionador. Y el periodista incluía también entre los candidatos a Pubill y Huijsen, aunque no iniciarían en el once.

EFE Luis de la Fuente dirigiendo un entrenamiento de España en Las Rozas.

Guille Uzquiando, por su parte, se centró en el centro del campo y las opciones que tendrían de jugar juntos Rodri y Zubimendi. "Es una situación muy parecida a la de 2010 con Busquets y Xavi Alonso, pero como no está Fabián, es muy posible que se abra el debate y que Pedri vuelva a jugar en la mediapunta", explicaba el comentarista.

Una opinión con la que Mario Suárez se mostró de acuerdo y fue muy tajante al respecto. "Si mañana, en vez de jugar contra Serbia, fuera la Finalssima contra Argentina, pondría a Zubimendi, Rodri y Pedri", aseguró el exinternacional con España.

Y agregó para finalizar: "Me he centrado en esta convocatoria y apuesto por ellos porque tienen mucha jerarquía los tres".