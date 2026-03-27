Carlos Herrera no se va a perder esta fiesta de Interés Turístico Internacional que atrae a muchísimos españoles: "Me voy al Bando de la Huerta, hombre claro"

Hay unas fiestas en España que están declaradas de Interés Turístico Internacional que Carlos Herrera no se piensa perder; revelándolo en 'Herrera en COPE'....¡el Bando de la Huerta! De este modo, El atractivo de las fiestas murcianas ha trascendido hasta las ondas radiofónicas; confesando ser un asiduo, asegurando que es una de las citas que no suele perderse en el calendario. Como hace poquito, que también disfrutó de las Fallas y nuestros compañeros de COPE Valencia fueron testigos. De hecho, mantuvieron una charla muy entretenida con el comunicador que puedes volver a escuchar en el audio que tienes disponible aquí.

En el mismo, Carlos Herrera explicaba que su cariño por Valencia tiene raíces profundas, ya que es "hijo de valenciana". Este lazo familiar y su "apego histórico a la ciudad" le hacen volver cada año. "He aprendido con los años a entender parte de la secuencia, de los valores, del ritmo, de la originalidad, de cada una de las sensaciones", ha confesado sobre su evolución en la forma de vivir y comprender una mascletà.

José González Carlos Herrera se pasa por el Mediodía de COPE Más Valencia

Volviendo a Murcia, cabe destacar que Carlos Herrera disfrutará de unas fiestas muy especiales que el propio Ayuntamiento de Murcia presentaba en Fitur 2026 con una ambiciosa oferta cultural y festiva bajo el lema "Murcia, ciudad de escapadas". El concejal de Turismo y Cultura, Diego Avilés, destacó que el 175 aniversario del Bando de la Huerta y del Entierro de la Sardina como los ejes centrales de la programación de este año.

Un motor económico y de identidad

Avilés subrayó que los festejos populares son un homenaje a "nuestra identidad, nuestro pasado y también a nuestro futuro", además de una herramienta clave para "fortalecer nuestra marca de ciudad" y dinamizar la economía local. Los resultados ya son visibles, con un lleno técnico durante la pasada Navidad en muchas fechas, un hito que "antes no sucedía".

Archivo Bando de la Huerta

El concejal compartía un dato que refleja este éxito. "Estamos cerca ya del 1.000.000 de pernoctaciones", ha afirmado, un objetivo que el consistorio se había marcado para la actual legislatura.

La 'gran desconocida' que enamora

El concejal describía Murcia como una ciudad "que vive en la calle", favorecida por una climatología que permite disfrutar de su programación al aire libre, como el nuevo "ciclo de teatro en calle]" que se presentará próximamente. Ha calificado la ciudad como "Murcia la gran desconocida", un aspecto que considera positivo porque ofrece una "grata sorpresa" a los visitantes.

00:00 Volumen Descargar Carmen Hernández Diego Avilés, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia

Según Avilés, la verdadera esencia de Murcia se descubre al vivirla. "Por experiencia propia, cuando la gente mira a Murcia y se enamora de ella es cuando la respira", ha expresado el concejal.

Finalmente, Avilés defendía que el municipio ha encontrado un "punto de equilibrio perfecto" en el ámbito turístico, evitando la masificación. Ha concluido citando al alcalde, quien definía la calle Trapería como "la extensión del pasillo de la casa de los murcianos", un lugar donde la identidad local sigue intacta.