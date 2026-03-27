"El Gobierno ha colado un crédito de 12.000 millones de euros para cubrir las desviaciones de las pensiones y el IMV, este es el lío de no tener Presupuestos Generales"

El Gobierno ha colado un crédito ampliado de 12.000 millones de euros para cubrir las desviaciones de las pensiones y el ingreso mínimo vital (IMV). Así lo ha contado la periodista Pilar García de la Granja en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', donde ha explicado que el Ejecutivo ha utilizado un tipo de préstamo que no necesita el control del Congreso para modificar los Presupuestos Generales del 2023, que continúan vigentes.

Según ha detallado la experta económica, esta maniobra se produce por no tener unos presupuestos generales del Estado actualizados, lo que provoca que las cuentas de la Seguridad Social estén "totalmente desfasados". El gasto en pensiones supera los 200.140 millones de euros al mes, alcanzando un total de 229.000 millones este año, una cifra que evidencia la insuficiencia de las previsiones iniciales.

Herrera en COPE Pilar García de la Granja, experta económica

Un fracaso en la inserción laboral

García de la Granja ha centrado su crítica en la ampliación del Ingreso Mínimo Vital, que ahora permitirá a los mayores de 23 años que vivan con sus padres recibir esta prestación. Para la periodista, esta medida es un "fracaso total de las políticas de empleo de inserción social y de formación". En su opinión, "el gobierno, en vez de ayudar a encontrar un empleo, a dar una formación profesional, hacer un seguimiento en la materia de inclusión laboral real, quiere destinar también este ingreso mínimo vital a personas de al menos 23 años".

Es un fracaso total de las políticas de empleo de inserción social y de formación" Pilar García de la Granja Experta económica

La colaboradora del programa de Carlos Herrera ha recordado que el IMV es una ayuda concebida para prevenir el riesgo de pobreza y la exclusión social. Sin embargo, ha señalado que su ampliación a jóvenes que no pueden emanciparse prueba el fallo de otras políticas. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV llegó en diciembre a 2,4 millones de personas en casi 800.000 hogares.

Nuevos requisitos y debate social

Con los cambios, el Ingreso Mínimo Vital aumenta un 11,4% y algunos beneficiarios podrán cobrar hasta 1.776 euros al mes. Esta modificación plantea retos en la gestión, como la acreditación de la independencia económica, y abre un debate sobre cómo se define la unidad de convivencia en las ayudas sociales en España, adaptando los criterios a la dificultad de emancipación juvenil.

Finalmente, Pilar García de la Granja ha reflexionado sobre la equidad de las subidas en las pensiones, afirmando que no tienen el mismo impacto en todos los beneficiarios. "Suben las pensiones contributivas, sí, pero no es lo mismo subir un 2,7 por ciento a alguien con una pensión de 3.000 euros que a alguien que cobra 1.000", ha sentenciado.