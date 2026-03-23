José Luis Corral, historiador, sobre la conquista de América: "El primero que habla de leyenda negra es un español que viajó con Colón en el tercer viaje y después se hizo fraile"

La controversia sobre la conquista de América y sus abusos, avivada recientemente por unas palabras del rey Felipe VI, sigue generando debate. En el programa 'Tiempo de Juego' de la cadena COPE, el presentador Paco González ha abordado el tema junto al historiador José Luis Corral para desgranar qué es la leyenda negra y cuál es su verdadero origen. El debate social, que ha dado pie a reflexiones virales sobre las sucesivas conquistas que ha vivido España a lo largo de su historia, encuentra en el análisis de Corral un punto de partida fundamental para entender el origen del término conquista.

Un español, el origen de la leyenda

Contrariamente a la creencia popular, la primera voz crítica contra las atrocidades cometidas por españoles en las Indias fue, precisamente, la de un español: Bartolomé de las Casas. Así lo explica Corral, quien detalla que De las Casas fue un sevillano que viajó al Nuevo Mundo, probablemente en el tercer viaje de Colón, como laico. Allí recibió una encomienda, un sistema de explotación de la tierra y de los nativos, antes de convertirse en fraile dominico y desarrollar una profunda conciencia crítica.

Su obra más influyente, 'Brevísima relación de la destrucción de las Indias', publicada en 1552, tuvo un impacto "tremendo", según el historiador. Este breve libro no solo puso sobre la mesa el debate sobre la legitimidad de la conquista y el trato a los pueblos conquistados, sino que también impulsó una mejora en las Leyes de Indias durante el reinado de Carlos V, que ya habían sido iniciadas por Fernando el Católico.

No podemos pasar directamente de la leyenda negra a la leyenda rosa, porque se cometieron barbaridades y atrocidades"

Cordon Press Fray Bartolomé de las Casas

Guerra, exageración y propaganda

José Luis Corral aclara que, aunque el libro de Bartolomé de las Casas narra hechos terribles, también "exagera bastante". El historiador no niega la veracidad de los abusos, sino que los enmarca en su contexto: una "guerra de conquista" en lugares como Santo Domingo o Cuba. En estos conflictos, "hubo muertos por las dos partes", pero la superioridad armamentística española, con arcabuces y mosquetes, provocaba una mayor mortalidad frente a las "armas casi paleolíticas" de los indígenas. La falta de autoestima y el escepticismo han marcado la visión española sobre este período, una idea que aborda el historiador Manuel Lucena.

El historiador insiste en que no se puede idealizar el pasado: "No podemos pasar directamente de la leyenda negra a la leyenda rosa, porque se cometieron barbaridades y atrocidades". Sin embargo, recalca que el relato de De las Casas fue instrumentalizado por los enemigos de España, especialmente ingleses y holandeses, para atacar al Imperio español. También se tiende a olvidar, añade, las "barbaridades que cometieron las tribus mexicas" contra los pueblos vecinos, centrando el foco casi exclusivamente en las acciones de los conquistadores españoles.

Los que tendrían que pedir perdón, que yo creo que tampoco, son los que están allí, los descendientes de españoles que están allí"

Alamy Stock Photo Hernán Cortés (1485-1547), conquistador español, atacando a los nativos de México. Fotografía tomada en 1500. Fecha exacta desconocida.

¿Quién debe pedir perdón?

Ante la pregunta de si España debería pedir perdón, la postura de Corral es clara: "No hay que pedir perdón por lo que hicieron españoles hace 500 años". El historiador sostiene que juzgar con la mirada del presente hechos tan lejanos es un error. En todo caso, introduce un matiz importante al debate sobre quién debería disculparse, como se analiza en este audio sobre los abusos cometidos hace medio milenio.

Para Corral, la responsabilidad recaería en otros. "Los que tendrían que pedir perdón, que yo creo que tampoco, son los que están allí, los descendientes de españoles que están allí", afirma, "porque los que nos quedamos aquí no tenemos nada que ver". El historiador finaliza su intervención señalando la ironía de que líderes críticos con España, como el expresidente mexicano López Obrador o la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, sean descendientes de españoles y judíos lituanos, respectivamente, invitando a "mirarse un poco el ombligo antes de opinar sobre los demás".