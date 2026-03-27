El auge de las manualidades, una alternativa para competir contra las pantallas

Primer día sin colegio por las vacaciones de Semana Santa. Muchos niños esperan con ansia que lleguen estos días libres para dedicarle a las pantallas todo el tiempo del mundo, ahora que se han acabado los exámenes y los deberes.

Claudia tiene 11 años y sabe que sólo puede usar el ordenador y la consola cuando está de vacaciones. De hecho, se muestra ilusionada por poder usar sus dispositivos estas semanas: "Yo estoy muy contenta, porque me han dejado la tablet, porque solo me dejan las vacaciones de Navidad, Semana Santa y de las de verano, así que ahora estoy creando el videojuego que llevaba dos semanas diseñándo en mi cuaderno".

Una sentencia histórica

Mientras nuestro país se está planteando prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para protegerlos de adicciones y contenidos nocivos, en Estados Unidos acaba de dictarse una sentencia histórica.

Un jurado de Los Ángeles ha condenado esta misma semana a Google, propietaria de YouTube, y a Meta, matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, a pagar una multa estratosférica por generar adicción a las redes sociales.

En concreto, ambas compañías tienen que pagar tres millones de dólares en daños compensatorios y tres millones en daños punitivos.

Esta sentencia sienta un precedente muy importante, ya que podría influir en miles de casos similares contra las tecnológicas que se han presentado a lo largo y ancho de Estados Unidos.

El tribunal considera que estas aplicaciones han sido diseñadas para enganchar a los adolescentes y que han obviando el posible impacto que podían tener en su salud mental.

Y ahí es cuando llega el desafío para los padres: ¿qué pueden hacer para desenganchar a sus hijos de las pantallas? Pues intentar que se enganchen a hobbies más sanos.

Daniela tiene 9 años y este verano ha aprendido a coser con su abuela Carmen. Ha bordado su nombre en una camiseta junto a un arcoiris y un sol pero la gente, cuando lo ve, no se cree que lo haya bordado ella.

Cada vez tenemos más alumnos jóvenes, desde niñas y niños de 10 y 12 años" Kiara Bonini Socia de una tienda de lanas que imparte talleres

De ahí que los talleres de manualidades se hayan convertido en una alternativa que cada vez gana más adeptos, tal y como lo demuestran, entre otros indicadores, las búsquedas online.

Según datos de la plataforma de gestión de visibilidad online Semrush, en España, en los últimos años, ha crecido el interés por los hobbies tradicionales. El primer lugar lo ocupa el ganchillo y después aparecen el patchwork, la costura, el punto de cruz y la cerámica.

Kiara es una de las socias de Lalanalú, una empresa de lanas que imparte talleres de todo lo que se puede tejer con este producto.

Nos confirma a COPE que en los últimos tiempos están viviendo un auténtico boom: Según explica, reciben a alumnos cada vez más jóvenes, "desde niñas y niños de 10 y 12 años". La motivación, según Kiara, es variada: "vienen porque tejen en el patio de la escuela o vienen por las redes sociales, y muchas veces vienen porque una amiga empieza, luego engancha a las demás".

Kiara es diseñadora gráfica de profesión pero hace 12 años decidió crear esta tienda junto a su amiga Eva. No tienen ni un hueco libre ante tanta demanda: "Tenemos clases todas las horas en que está abierta la tienda de lunes a sábado". Una buena señal de que hay hobbies tradicionales para rato y, lo mejor de todo, alternativas infinitas a las pantallas.