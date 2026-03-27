'Mediodía COPE' en una gasolinera y estación de autobuses ante el éxodo de Semana Santa, marcado por la subida de la gasolina y los billetes

Desde las tres de la tarde de este Viernes de Dolores, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha la operación salida de Semana Santa, en la que se prevén 17 millones de desplazamientos por carretera hasta el próximo lunes 6 de abril. Desde primeras horas ya se han registrado las primeras complicaciones en las salidas de las grandes ciudades, con atascos en puntos clave como la AP-6 en Madrid, la A-5 en Toledo, la AP-7 en Castellón y la A-49 en Sevilla.

Lo mismo ocurre con las estaciones de tren y autobuses, donde el tránsito de personas es intenso ya desde el jueves.

Pilar García de la Granja desde una estación de servicio en el arranque de la operación Semana Santa

Ante el éxodo vacacional, Pilar García de la Granja y el equipo de Mediodía COPE se han desplazado a una gasolinera y una estación de autobuses para hablar con los conductores y viajeros. ¿Qué opinan de la subida de los combustibles? ¿Han cambiado sus planes por los precios?

Y ¿los usuarios del transporte por carreteras o los viajeros del tren?

Una cosa más, a las retenciones se suma una nueva obligación para los conductores. Ha expirado el plazo para adquirir la baliza V16, por lo que ya es obligatorio llevar en el vehículo este dispositivo, que debe estar conectado con la DGT para geolocalizar al vehículo en caso de emergencia.

Precios récord en los surtidores

Llenar el depósito es más caro que nunca en una Semana Santa. El precio de los carburantes se ha disparado, situando el litro de gasolina en torno a los 1,6 euros y el del gasóleo rozando los 1,8 euros. Se trata del nivel más alto registrado para el diésel en estas fechas, aunque no supera el récord histórico de 2 euros por litro que se alcanzó en febrero de 2021, tras la invasión de Ucrania.

Los conductores y profesionales del transporte son los que más notan esta subida. Rafael, que trabaja con su furgoneta, le ha contado a Pilar García de la Granja que "se nota bastante el aumento de precios" y recuerda que "hace una semana estaba casi en 2 euros". Por su parte, Antonio, repartidor de profesión, detalla el impacto en su bolsillo: "La semana pasada le eché 130 euros, me costó llenarla, y hace un mes con 90 o 100 lo llenabas".

El autobús se consolida como alternativa

Mientras las carreteras comienzan a llenarse, las estaciones de autobuses viven una jornada de máxima afluencia, con una previsión de siete millones de desplazamientos. En la estación de Méndez Álvaro de Madrid, los servicios se han reforzado en un 45 % para hacer frente a la alta demanda, y la mayoría de los billetes para este viernes ya están vendidos.

Andalucía es el destino estrella, con un aumento de frecuencias a ciudades como Málaga, Granada o Sevilla. Los precios varían según la compañía y el destino: mientras un billete a Málaga mantiene su precio de 19 euros, uno a Cáceres ha llegado a costar 75 euros. Muchos viajeros eligen el autobús por la tranquilidad que les ofrece frente a los problemas en la alta velocidad o el coste del avión.

La alta demanda ha provocado que algunos viajeros se queden en tierra. Es el caso de Ariel, que lleva un día en Madrid sin encontrar pasaje. "Me tocó hospedarme, y no encuentro nada ni en tren, nada. Para tren, había alcanzado uno, pero buscando otra opción, y mientras otra vez regresé, ya me decían que había dos días. Tienes que esperarte dos días", relata con desesperación.

El tiempo acompaña en el inicio de la Semana Santa

Afortunadamente, el tiempo parece que dará una tregua. Según el meteorólogo José Antonio Maldonado, desde el Domingo de Ramos hasta el Jueves Santo predominará la estabilidad en la mayor parte del país. Solo se esperan algunas lluvias débiles en el extremo norte y en zonas del Mediterráneo, por lo que las procesiones podrán salir sin grandes sobresaltos meteorológicos.