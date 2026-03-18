Jacobo Bergareche analiza el término 'conquista' al hilo de las palabras de Felipe VI sobre la conquista de América

En el contexto del debate sobre la palabra conquista, el rey Felipe VI ha reconocido recientemente que durante ese periodo histórico hubo abusos, pero también ha querido recordar la existencia de las Leyes de Indias, que protegían la dignidad de los indígenas. El monarca ha subrayado que la monarquía hispánica fue "pionera de los derechos humanos" y ha añadido que "no se puede juzgar a los hombres del siglo XVI con los ojos del hombre del siglo XXI".

Sobre esta cuestión ha reflexionado el escritor Jacobo Bergareche en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE', junto a Jorge Bustos. Bergareche, que ha abordado la petición de disculpas del gobierno mexicano, ha compartido una perspectiva personal basada en su experiencia viviendo en México.

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La herencia de la conquista

El autor ha relatado cómo, en varias ocasiones, algún ciudadano mexicano le "echaba en cara los excesos de la conquista" por su condición de español. Su respuesta era siempre la misma, según ha contado: "Yo soy descendiente de los españoles que se quedaron en España, y que, por tanto, no tienen culpa de nada, y menos yo, que acabo de llegar pacíficamente y con mi pasaporte en regla, a su república independiente".

Bergareche llevaba su argumento un paso más allá, interpelando directamente a su interlocutor: "Eres tú quien, como mexicano, lleva la sangre de los españoles que hicieron la conquista y la mezclaron con la de tus antepasadas indígenas, así que si alguien ha heredado esa culpa eres tú".

Diego Radames El Rey Felipe VI

El escritor ha calificado de "absurdo" tener que pedir perdón a uno mismo, una situación que, a su juicio, no es muy diferente a la de "ofrecer las disculpas que nos exige el gobierno mexicano". Bergareche ha finalizado su intervención criticando que el gobierno de México, "tanto el de AMLO como el de Sheinbaum, que sigue siendo el de las élites de origen europeo que han sometido históricamente a los pueblos indígenas con los que apenas se mezclaron".