Ruth Rodríguez y su vida 20 años después de 'Ana y los 7': estudiante de publicidad, experta en iluminación y reciente mamá

Si miramos atrás en la historia de nuestra televisión, hay muchas series que han dejado una huella imborrable. Un claro ejemplo es Ana y los 7, una ficción que cuenta la historia de Ana, una joven bailarina con el sueño de triunfar en el mundo del espectáculo. Sin embargo, antes de lograrlo, termina trabajando como niñera de forma inesperada. Su destino cambia cuando llega a la casa de Fernando, un banquero viudo con siete hijos. Aunque no era lo que tenía en mente, pronto se encariña con la idea de formar parte de una familia, decide aceptar el empleo y se integra en la vida de los niños, todo mientras compagina su papel de niñera con su faceta como bailarina.

La serie logró cautivar al público, algo que se reflejó en sus excelentes cifras de audiencia, alcanzando un 29,4% de share y más de 5,3 millones de espectadores. Este éxito también convirtió a su elenco en un auténtico fenómeno de los años 2000, con nombres como Ana Obregón, Juan Antonio Quintana, Roberto Álvarez, Claudia Molina, Aarón Guerrero, Noelia Ortega, Nerea García, Alejandro Gallego, Guillermo Gallego y Ruth Rodríguez, entre otros.

Vamos a centrarnos en Ruth Rodríguez. La pequeña Lucía en la serie que enterneció a millones de españoles. Paco Delgado y Lucía Fernández, de 'Mando Millenial', hablaron con ella. Descubrieron cómo marchaba su vida años después. La intérprete les contaba que esa fue su primera experiencia en televisión, aunque no la única de su trayectoria. En los últimos años ha participado en distintas series, cortometrajes y anuncios, pero en la actualidad está enfocada en sus estudios con la intención de trabajar “detrás de las cámaras”. Aun así, todavía hay quienes la reconocen cuando va por la calle.

Europa Press Presentación de una nueva temporada de 'Ana y los 7'Europa Press Reportajes / Europa Press16/9/2004

"con 8 años mis padres y mi representante gestionaban mis ingresos"

“Guardo un recuerdo muy bonito de aquella etapa y me siento muy agradecida”, comenta la actriz, quien también revela que aún mantienen el contacto a través de un grupo de WhatsApp con todo el equipo y otro solo con las que hacían de hermanas.

Europa Press Presentación de una nueva temporada de 'Ana y los 7'Europa Press Reportajes / Europa Press01/10/2002

Además, Rodríguez admitía que llegó a ganar “mucho dinero”: “Fui consciente de esas cifras cuando ya era más mayor. Con apenas 8 años, eran mis padres y mi representante quienes gestionaban mis ingresos. Es una cantidad que no te imaginas, y más siendo algo que conseguí yo misma”.

publicidad y experta en iluminación y tratamiento de la imagen

Ruth Rodríguez no ha dejado de trabajar ni de formarse. Estudió publicidad y se especializó en captación, iluminación y tratamiento de imagen. Ha sido madre de un niño llamado Hugo recientemente y lo compartía con sus seguidores en redes sociales. También sus inquietudes e inseguridades.

Ahora, disfruta de su maternidad con la mejor de sus sonrisas y con toda la ilusión del mundo.