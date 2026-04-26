La madre de Cristina: 88 años... ¡y esperando a la vejez!

El concepto de vejez está en plena transformación. Lejos de la imagen de hace décadas, hoy la ciencia y la percepción social sitúan el inicio de esta etapa vital mucho más tarde de lo que se creía. Este ha sido el tema central de debate en la Escuela de Vida del programa Fin de Semana de COPE, conducido por Cristina López Schlichting junto a Pedro Martínez e Ingeborg Schlichting. Un estudio realizado en el Reino Unido ha servido como punto de partida, al señalar que la edad a la que se empieza a considerar a una persona 'vieja' es, de media, a los 69 años.

Diferencias entre generaciones

La percepción sobre cuándo comienza la ancianidad varía significativamente según la edad. Cristina López Schlichting ha explicado los datos del estudio británico, que revelan que los más jóvenes, la generación Z y los millennials (hasta 45 años), creen que la vejez empieza a los 62 años. Por su parte, la generación X (entre 46 y 61 años) la sitúa a los 64, mientras que los boomers elevan la cifra hasta los 67 años. Curiosamente, los mayores de 81 años son los que más la retrasan, hasta los 71 años.

El psicólogo Pedro Martínez ha introducido la distinción entre la edad cronológica y la edad biológica. Según ha explicado, los jóvenes tienden a asociar el dato numérico con el envejecimiento, mientras que muchas personas mayores se sienten en plenitud. "Biológicamente, se sienten en plenitud, con unas destrezas cognitivas, una alegría y una motivación por vivir impresionante", ha afirmado Martínez, subrayando la diferencia entre el número que marca el carnet y el estado real de la persona.

La ciencia y la experiencia personal

Desde la neuropsicología, Pedro Martínez ha señalado que a partir de los 60 años comienzan a producirse cambios en el cerebro "identificados con un deterioro progresivo", como la pérdida de plasticidad cerebral. Ha añadido que existe un segundo momento crítico en esta evolución a partir de los 80 u 85 años. Sin embargo, otro estudio de la Universidad de Stanford, publicado en la revista Nature, establece que la franca vejez biológica no comienza hasta los 78 años, una idea que respalda la teoría de las "cuatro edades" de Schlichting: juventud (hasta los 30), madurez (30-60), tercera edad (60-78) y ancianidad (a partir de los 78).

La experiencia personal es, para muchos, el factor determinante. Ingeborg Schlichting, de 88 años, ha ofrecido su testimonio, reconociendo un deterioro a nivel físico a partir de los 65 o 70 años, con operaciones de rodillas y la necesidad de un marcapasos. Sin embargo, ha sido tajante respecto a su estado mental: "A nivel de cabeza, pues yo me siento estupendamente, y la verdad que no noto gran cambio". Para ella, la clave es la actitud: "No puedes estar todo el día ahí levantando, 'ay, qué vieja estoy'. No, pues soy una persona mayor y hago mi vida normal".

Ingeborg Schlichting ha compartido su filosofía de vida, que en su Alemania natal se resume en "sacar las pasas del bollo". Con esto se refiere a la importancia de enfocarse en lo positivo. "Hay que aprovechar los momentos bonitos en la vida, y aprovecharlos, y no mirando las cosas que no son tan buenas", ha insistido. Esta mentalidad, según ha defendido, es fundamental para no dejarse vencer por el pesimismo.

Finalmente, Pedro Martínez ha lanzado una crítica a cómo la sociedad trata a las personas mayores, a menudo de forma "muy infantil". Ha lamentado que no se valore su experiencia: "Posiblemente se les trata como tontos, prácticamente, cuando son personas que tienen una experiencia brutal y pueden aportar muchísimo todavía a la sociedad". Cristina López Schlichting ha concluido que el panorama ha cambiado radicalmente, con cada vez más personas centenarias y jubilados que empiezan actividades increíbles como correr maratones.