TIEMPO DE JUEGO
Petón, ante el temor de que la derrota en la final de la Copa del Rey pueda afectar al Atlético de Madrid en la Champions League: "Es posible que por encima de las sensaciones..."
El comentarista de Tiempo de Juego resta importancia al golpe anímico de la derrota y señala el cansancio como el verdadero factor a tener en cuenta
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Tras la derrota del Atlético de Madrid ante la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, el comentarista de Tiempo de Juego, Petón, ha analizado las posibles consecuencias para el equipo rojiblanco. Antes de nada, ha querido felicitar al conjunto donostiarra: "Felicidades a Gipuzkoa, a todos los seguidores de la Real Sociedad, que disfruten de esta felicidad, que el fútbol sirve para esas cosas, y también para unir".
El cansancio, más que el golpe anímico
Preguntado por Juanma Castaño sobre si este golpe anímico podría afectar al Atlético en su otro gran objetivo, la Champions League, Petón ha restado importancia al factor psicológico. "No, no especialmente, el fútbol tiene derrotas y hay que superarlas silbando", ha afirmado. Para el comentarista, el verdadero problema podría ser el desgaste físico: "Es posible que, por encima de las sensaciones, lo que afecte sea el cansancio, que se ha notado también el partido de hoy".
Recordemos que los de Simeone jugarán la ida en el Metropolitano de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal el miércoles 29 de abril, mientras que jugarán en Londres el 5 de mayo.
la final de la copa del rey
Sobre el desarrollo del partido, Petón considera que el Atlético fue superior en la segunda mitad. "Yo creo que ha sido mejor el Atlético de Madrid en esa segunda parte", ha señalado, describiendo la prórroga como "igualada, con esa ocasión que ha tenido la Real allí, y el palo del Atlético de Madrid". En su opinión, el empate que llevaba a los penaltis era una posibilidad real y ha calificado el encuentro como un "espléndido espectáculo futbolístico que habrán disfrutado los espectadores imparciales también".
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.