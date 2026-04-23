Carlota y su vida hoy casi 20 años después de 'El Internado': graduada en marketing, influencer y una pasión por la interpretación que continúa

Durante años, millones de espectadores siguieron de cerca los misterios de 'El Internado', una de las ficciones más icónicas de la televisión en España. Entre sus personajes más recordados estaba Paula, la niña interpretada por Carlota García, cuya inocencia contrastaba con la oscuridad de la trama. Además, la serie se convirtió en una auténtica cantera de intérpretes que hoy gozan de gran reconocimiento, como Martiño Rivas, Ana de Armas, Yon González, Blanca Suárez o Elena Furiase, entre otros.

Un fenómeno que se explica en gran parte por el enorme éxito que alcanzó la ficción, reflejado en sus sólidos datos de audiencia, con una media del 20,0% de cuota de pantalla y más de 3.670.000 espectadores.

Hoy, más de una década después del final de la serie, su vida ha tomado un rumbo muy distinto. Contaba en el pódcast 'Mundo Millenial', con Paco Delgado y Lucía Fernández, que tiene grandes recuerdos de su paso por la serie de Atresmedia. En 'El Internado', Carlota García se convertía en la hermana ficticia de Martiño Rivas.

"YO NO IBA A PRESENTARME AL CASTING; MI MADRE NO TENÍA CON QUIÉN DEJARME"

“Fue todo bastante casual. En realidad, yo no iba a presentarme al casting, sino que acompañé a mi hermana, que sí optaba al papel de Carolina. Como mi madre no tenía con quién dejarme, fui con ellas. La prueba para el personaje de Paula era justo antes que la de mi hermana y yo no quería hacerla porque prefería ir al cumpleaños de una amiga del colegio. Pero al verme allí, los directores de casting me propusieron presentarme”, recordó en 'Mando Millenial'.

Europa Press Presentación de 'El Internado'Europa Press Reportajes / Europa Press28/6/2007

Su éxito tuvo también un impacto en su vida escolar, ya que su entorno intentaba constantemente sacarle algún avance o detalle de los episodios. “Por eso, mi madre y yo decidimos no leer los guiones. Ella era con quien los preparaba conmigo. Solo nos leíamos mis partes y ya, porque al final siempre conseguían sonsacarme algo”, explicaba.

Del mismo modo, la actriz guarda un especial cariño por sus antiguos compañeros de reparto, destacando especialmente a Ana de Armas: “Es mi debilidad. Con Ana tuve mucha relación. Para que os hagáis una idea, nos veíamos en los platós o en los camerinos y nos poníamos a gritar de la emoción. Yo estaba loquísima con ella, me encantaba. Así que verla hasta dónde ha llegado ahora me llena de orgullo”.

Europa Press Presentación de 'El Internado'Europa Press Reportajes / Europa Press28/6/2007

También recordó con claridad su primera rueda de prensa, un momento que vivió con muchos nervios y en el que protagonizó una escena especialmente llamativa debido a la presión del momento.

Carlota García, décadas después, se ha graduado en Marketing y colabora para varias marcas. Ha realizado papeles en producciones relevantes como 'Centro médico', 'El vecino', 'Pioneras' o 'Cuéntame como pasó'. También ha hecho teatro en obras como 'Nerón' en el año 2018.

Descubrimos más de su vida a través de sus redes sociales en las que es influencer; pues cuenta con más de 85.000 seguidores. Ahí, comparte sus aficiones como la moda o viajar para descubrir mundo.