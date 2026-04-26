Fernando nos revela el nuevo récord que ha batido España: somos el país donde más se usa el móvil... en el váter

Una nueva encuesta de la empresa de ciberseguridad NorthVP revela un hábito generalizado en nuestro país: el 80% de los españoles admite que se entretiene con el móvil mientras permanece sentado en el inodoro. El colaborador Fernando Martín ha analizado los datos de este estudio en su sección del programa 'Fin de Semana', desgranando en clave de humor esta costumbre tan arraigada.

El estudio, realizado en varios países, sitúa a España a la cabeza en esta práctica. Un dato que Fernando Martín ha calificado con ironía como "un récord más de España" y "una nueva conquista de este país en lo importante". La principal pregunta que plantea el humorista es si la persona va al váter y aprovecha para mirar el móvil, o si es el móvil el que directamente dicta el "ritmo intestinal".

Un momento de 'mindfulness'

Lejos de verlo como un simple pasatiempo, Fernando Martín ha confesado que para él es una vía de escape. "Yo lo considero el váter un rato de mindfulness", ha afirmado. Lo describe como un momento de tranquilidad y soledad en el que parece que "entras en otra dimensión" y el tiempo pasa sin darte cuenta, un lugar perfecto para estar con uno mismo y encontrar la paz.

Yo lo considero el váter un rato de mindfulness" Fer Colaborador de Fin de Semana

El colaborador ha admitido con humor que aprovecha esos momentos para realizar gestiones como revisar los "paquetes de Amazon", y subraya que su motivación no es ninguna necesidad fisiológica, sino "solo por pasar un rato tranquilo". "Digo que de allí no me saca nadie", ha bromeado Martín sobre su particular 'santuario'.

Los riesgos para la salud frente al bienestar mental

La encuesta advierte de que no deberíamos estar más de 10 minutos sentados en el inodoro, ya que no es "excesivamente bueno para nuestra salud" y puede provocar la aparición de hemorroides. Sin embargo, para el humorista, los beneficios superan los posibles inconvenientes. "A mí me merece la pena", ha sentenciado con humor.

Martín ha llevado la broma más allá, comentando la estadística de que "4 de cada 10 personas" sufren esta dolencia: "Pues yo debo ser de las otras 6 que la disfruta". Además, ha comparado la experiencia con el consumo de series en plataformas: "Es como Netflix, que tú entras para ver un capítulo y acabas, pues, con la temporada completa".

Curiosamente, el propio estudio señala que, aunque puede ser perjudicial físicamente, es "algo beneficioso desde el punto de vista psicológico" porque ayuda a "dejar la mente en blanco", un hecho que Martín ha rematado con una última broma: "¿Qué hay más blanco que un váter?". También ha advertido en tono jocoso sobre cómo identificar a alguien que está en su 'trono': "Si te mandan un mensaje de audio de WhatsApp y notas como que suena con eco, ya te digo yo que posiblemente no es un templo medieval".