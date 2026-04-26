Fracasa el diálogo con Irán y escala la tensión política en España

La actualidad del fin de semana, repasada en el programa 'Fin de Semana' de COPE por Cristina López Schlichting y Diego González, ha estado marcada por el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y por una notable agitación en el panorama político español, con varios frentes abiertos en Madrid y Extremadura.

Fracaso en la cumbre con Irán

Las esperadas conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Irán han fracasado antes de empezar. El ministro de exteriores iraní, Abas Araki, llegó a Islamabad (Pakistán), expuso sus exigencias y abandonó el país de inmediato. Como resultado, los negociadores estadounidenses, Steve Whittcott y Jared Kasner, ni siquiera tomaron el avión, en un episodio que recuerda a la cancelación de otra reunión esta misma semana por falta de un interlocutor válido del régimen iraní, según informó la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump ha culpado directamente a Irán del fracaso, afirmando en redes sociales que "nadie sabe quién está al cargo, ni siquiera ellos mismos". En un tono desafiante, Trump añadió: "nosotros tenemos todas las cartas y ellos ninguna. Si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar". A pesar del revés, se mantiene el alto el fuego impuesto por el propio presidente estadounidense.

La principal exigencia de Irán para sentarse a negociar es que Estados Unidos ponga fin al bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz. Este paso marítimo es crucial para la economía global, ya que por él transita el 20% del crudo mundial y ha estado bloqueado desde el inicio del conflicto.

La política nacional se agita

En el ámbito nacional, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado su intención de volver a la política madrileña. García ha confirmado que se presentará a las primarias de Más Madrid para optar a la presidencia de la comunidad. "He tomado una decisión, y si me acompañáis y me dais vuestro respaldo, quiero ser la presidenta de la comunidad de Madrid, quiero que se vaya Ayuso", ha declarado.

García, que ya fue candidata en 2023 y situó a Más Madrid como líder de la oposición con 27 escaños, dio el salto al Consejo de Ministros sin llegar a ejercer en la Asamblea. Su regreso era un secreto a voces y se produce en medio de una histórica huelga de médicos que han convocado nuevos paros y piden su dimisión por el estatuto marco que propone su ministerio.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado duramente el pacto entre el PP y VOX en Extremadura. A través de un vídeo, Sánchez ha calificado el acuerdo como el "nuevo pacto de la vergüenza" y ha asegurado que el PSOE está "de vuelta como un partido unido" para evitar que la región "retroceda al pasado".

Estas declaraciones se producen en el marco del congreso extraordinario del PSOE extremeño en Mérida, donde Álvaro Sánchez Cotrina ha sido elegido nuevo secretario general con un 88% de los votos. Al acto acudió el expresidente Rodríguez Ibarra, quien criticó que Extremadura, "región de migrantes", se convierta ahora en "el laboratorio para echar a los inmigrantes a la calle".

El debate sobre la 'prioridad nacional'

El concepto de "prioridad nacional", incluido en el pacto extremeño, sigue generando polémica. Desde el Partido Popular, el vicesecretario de educación e igualdad, Jaime de los Santos, ha matizado la propuesta insistiendo en la condición del arraigo y en que "esos inmigrantes que vienen a España tengan un contrato de trabajo".

El propio líder de VOX, Santiago Abascal, también ha modulado el discurso. Abascal ha admitido que la "prioridad nacional es un concepto que exige muchas reformas legislativas" y, utilizando por primera vez la palabra, ha afirmado que "el concepto del arraigo ayuda sin ninguna duda a eso", reconociendo las dificultades de su aplicación.

En el plano internacional, Rusia ha lanzado un ataque masivo con 600 drones sobre Ucrania, causando al menos 9 muertos en ciudades como Denipró y Zaporiyia. Además, Washington ha autorizado a Venezuela a pagar la defensa de Nicolás Maduro en su juicio por narcotráfico, y se han celebrado elecciones en Cisjordania y Gaza con una participación del 53,4% y sin la presencia de Hamás.