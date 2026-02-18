Formar a la plantilla en salud mental: la inversión más rentable para la empresa española

El absentismo laboral se ha convertido en un desafío de primer orden para España, que ya lidera el ranking europeo. Cada día, casi 1,6 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo en nuestro país, generando un coste económico estimado de 32.000 millones de euros en 2025. En este contexto, las bajas por trastornos mentales y de comportamiento son las que más crecen, consolidándose como la segunda causa de incapacidad temporal (baja médica) y amenazando con cronificarse.

Las cifras son elocuentes: las bajas laborales por motivos de salud mental superaron las 600.000 al año en nuestro país y se han más que duplicado en los últimos 10 años. Factores como el estrés laboral, el síndrome de burnout y la ansiedad han disparado estos procesos. Ante este panorama, surge una pregunta clave: ¿cómo atajar el problema de raíz antes de que el trabajador acabe saliendo del sistema?

Una inversión, no un gasto

Para Belén Ureña, CEO de Eliza Project Mental Health, la respuesta está en la prevención. Lejos de ser un gasto, 'formar a los mandos responsables para detectar señales tempranas de estrés, burnout o malestar emocional, es una medida esencial', asegura. Según Ureña, esta estrategia tiene un 'efecto directo en la reducción de ese absentismo laboral, que puede llegar hasta un 30 por ciento'.

Los beneficios van más allá. Ureña destaca que estos programas generan "un mayor compromiso dentro de los equipos, mejoran el ambiente laboral e incrementan la productividad entre un 15% y un 30%. 'Realmente podemos decir que invertir en prevención de salud mental es muy rentable', subraya. A todo ello se suma que, según concluye, un buen ambiente de trabajo es fundamental para atraer y retener el talento".

Las raíces del malestar laboral

Pero, ¿por qué ha crecido tanto el problema? Daniel Cohen, psiquiatra y director médico del proyecto, lo atribuye a una tormenta perfecta de cuatro factores. En primer lugar, 'entornos laborales cada vez más exigentes' donde la desconexión digital es una quimera. A esto se suma la 'falta de equilibrio entre la vida laboral y personal', la inseguridad laboral y, un punto clave, la 'detección tardía del malestar'.

Cohen explica que el problema a menudo pasa desapercibido 'porque la persona no tiene las herramientas para poder detectar este malestar'. Se normaliza la tensión hasta que es demasiado tarde. 'Cuando ya vemos que los domingos por la tarde, antes de empezar el lunes, ya estoy con una ansiedad anticipatoria, ya estoy nervioso, ya me cuesta dormir, realmente hay un problema que ya se ha instaurado', advierte el psiquiatra.

Primeros auxilios para la mente

La solución que proponen desde Eliza Project es un programa de formación diseñado como unos 'primeros auxilios en salud mental'. No se trata de convertir a los empleados en terapeutas, aclara Cohen, sino de 'dar herramientas a todas las personas para que puedan hacer esta detección precoz". La formación, dirigida a toda la plantilla por igual, aborda las patologías más comunes en el entorno laboral: ansiedad, depresión, abuso de sustancias y burnout.

El programa, que lleva casi un año en marcha, ha recibido una valoración muy positiva. 'Es una formación muy práctica, basada en casos reales', subraya Belén Ureña. Incluye la escenificación de situaciones con actores para ayudar a reconocer señales que a menudo se pasan por alto. El objetivo final es doble: por un lado, actuar antes de que el problema derive en una baja y, por otro, 'acortar el tiempo de baja' si esta se vuelve inevitable, siempre a través de la prevención.

Al final, se trata de 'humanizar la empresa', añade Cohen, y de crear un 'entorno agradable, sostenible y saludable para todos'. Una estrategia que, según Ureña, 'únicamente redunda en un beneficio, tanto para el trabajador como para la empresa'. En un momento en el que las compañías han situado la salud mental como una prioridad estratégica, la formación se posiciona como la pieza clave para retener el talento y garantizar la sostenibilidad del sistema.