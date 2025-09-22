Roberto Óliver, nutricionista: "Para perder la grasa que me sobraba, introduje un suplemento que fue clave"

Roberto Óliver, nutricionista clínico deportivo, ha compartido su experiencia personal para perder ese “último puntito de grasa abdominal” que se le resistía. El propio experto ha confesado que, a pesar de su profesión, cayó en un “error bastante típico”: reducir mucho las calorías. Esta estrategia, lejos de ayudarle, le llevó a un punto de estancamiento y frustración, una situación que viven muchas personas que buscan mejorar su composición corporal, como el caso de una paciente que no perdía peso y el problema eran los chicles .

“Me esforzaba, entrenaba fuerza, comía superbien, incluso a veces doblaba entrenamientos y nada”, ha relatado. El nutricionista ha llegado a un nivel de obsesión tal que se cuestionaba si añadir una fruta al yogur podría ser “la causa de que no pierdas esa grasa abdominal”. Este ciclo de esfuerzo sin resultados le dejaba “cada vez más cansado, con menos resultados y más frustrado”.

más calorías y entrenamiento inteligente

Ha sido entonces cuando Óliver ha decidido “pasar de la defensiva al ataque”. Aumentar mis calorías de forma estratégica, sobre todo los días de más intensidad, ha sido el primer paso de su nueva hoja de ruta, un método que puede ayudar a bajar esos kilos de más . Este cambio ha provocado que su energía aumentara y su estrés se redujera, lo que le permitía entrenar más duro y de forma más inteligente.

La obsesión por la báscula frustra muchas dietas

Mi cuerpo, que estaba sin respuesta, se empezaba a comportar como una auténtica locomotora" Roberto Óliver Nutricionista clínico deportivo

“Así veía como mi musculatura aumentaba, mi grasa se reducía y mi estética mejoraba”, ha explicado. Sus sistemas hormonales mejoraron y su cuerpo, que estaba “sin respuesta”, ha comenzado a comportarse “como una auténtica locomotora”. Sorprendentemente, ha logrado todo esto entrenando menos, pero de manera más eficiente y con una ingesta calórica superior. La ciencia avala ciertos trucos como congelar los carbohidratos para que sacien más .

El papel clave de la suplementación