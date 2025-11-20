Mayte Alcaraz, sobre la condena a García Ortiz: "El fiscal general que juró perseguir a los delincuentes terminó haciendo lo propio por ser más sanchista que Sánchez"

La periodista Mayte Alcaraz ha ofrecido su análisis en 'La Linterna' de COPE sobre la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En su espacio de opinión, Alcaraz ha sido tajante al valorar la sentencia y la posición en la que queda el jefe del Ministerio Público. Según la analista, "el fiscal general que juró perseguir a los delincuentes terminó haciendo lo propio por ser más sanchista que Sánchez".

Moncloa pierde su plebiscito

Alcaraz ha recordado que el Gobierno había convertido este asunto en un plebiscito, y considera que "lo ha perdido clarísimamente Moncloa". En este sentido, ha rechazado la idea de que haya que disculparse con el fiscal general: "no, presidente, no, no tenemos que pedir perdón a García Ortiz. En todo caso, él tendrá que hacer un ejercicio de contrición y reconocer que no actuó bien".

Hasta el delincuente más abyecto tiene derecho a que se protejan sus datos secretos" Mayte Alcaraz Analista de La Linterna

La periodista también ha afeado las críticas de "la izquierda y los nacionalistas" al Tribunal Supremo. Ha defendido la profesionalidad de los magistrados y el principio fundamental de que "hasta el delincuente más abyecto tiene derecho a que se protejan sus datos secretos", en una clara alusión al caso que ha derivado en la condena de García Ortiz, una reacción que contrasta con la del Gobierno, que acata pero no comparte el fallo.

Europa Press El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

La responsabilidad de Sánchez en el nombramiento

Como responsable de casting, ya ha demostrado que es una auténtica calamidad" Mayte Alcaraz Analista de La Linterna

Finalmente, Mayte Alcaraz ha puesto el foco en la figura del presidente del Gobierno. Le ha recordado que el criterio que aplicó al pedir "dejar actuar a la justicia en el caso Ábalos o en el caso Cerdán" también es válido en esta ocasión. Con la vista puesta en un futuro relevo al frente del Ministerio Público, y ante la posibilidad de que García Ortiz se resista a dejar el cargo, ha concluido con una advertencia a Sánchez: "esperemos que acierte al elegir al nuevo titular del Ministerio Público, porque como responsable de casting, ya ha demostrado que es una auténtica calamidad".