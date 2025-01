La nutricionista Beatriz Larrea logra que bajes los kilos que cogiste en Navidad con tres pasos: "Te lo aseguro"

Es habitual que después de las fiestas navideñas, muchos nos sintamos atrapados por el peso extra que hemos ganado tras los festines. Los excesos son una constante en los encuentros familiares, y a menudo, las comilonas de Nochebuena, Nochevieja o el Roscón de Reyes nos dejan una sensación de hinchazón que puede durar más allá de las celebraciones. Pero, ¿cómo recuperar nuestra figura sin caer en las dietas estrictas o en soluciones milagrosas? La nutricionista Beatriz Larrea tiene la clave, y no se trata de complicarse la vida con métodos poco sostenibles. Según la experta, basta con seguir tres pasos sencillos, pero efectivos.

Beatriz Larrea, quien ha escrito varios libros sobre salud y nutrición, como Detox para cambiar tu vida, estuvo en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, 'El Pulpo', para explicar cómo podemos recuperar la forma después de los excesos de Navidad. En esta charla, compartió con los oyentes tres estrategias que, según la nutricionista, "te aseguro que funcionan". A continuación, te desvelamos sus recomendaciones.

Una de las principales claves que Beatriz Larrea destaca es el ayuno intermitente o la alimentación restringida en el tiempo. Para reducir ese exceso de calorías acumuladas durante las fiestas, la nutricionista sugiere que limitemos las horas en las que comemos. Su consejo es acortar nuestra ventana de alimentación a un máximo de 12 horas al día, idealmente 14 horas. Esto implica, por ejemplo, desayunar a las 8 de la mañana, cenar a las 7 u 8 de la tarde, y evitar comer entre horas.

Alamy Stock Photo Ensalada dietética con lechuga, tomates cherry, pepino y huevos de codorniz

El truco está en eliminar las meriendas y los picoteos innecesarios. "Comer cinco veces al día es una creencia de los años 80. Hoy sabemos que no necesitamos estar picoteando todo el día", asegura Larrea. Así, tres comidas al día, en una ventana de tiempo más corta, te ayudarán a reducir calorías sin perder masa muscular.

Elimina la triple P

La nutricionista también recomienda, en la medida de lo posible, eliminar los alimentos con harinas refinadas, como el pan, la pasta y la pizza, durante el proceso de desinflamación. Estos alimentos, además de aportar calorías vacías, pueden contribuir a la retención de líquidos y al aumento de peso. Aunque Beatriz reconoce que no se trata de una prohibición permanente, sugiere limitar estos productos de forma regular, sustituyéndolos por alimentos naturales, frescos y de bajo índice glucémico.

Según Beatriz Larrea, no basta con hacer una dieta restrictiva temporal para perder peso, sino que es crucial cambiar nuestros hábitos alimenticios de manera permanente. De nada sirve perder unos kilos en enero si, cuando lleguen las siguientes vacaciones, volvemos a caer en los mismos excesos. En lugar de enfocarnos en dietas extremas y ciclos de "sube-baja" de peso, la nutricionista aboga por un cambio gradual y sostenible.

"Aprende a comer de manera saludable y equilibrada, no te prohíbas alimentos, pero sí establece hábitos que puedas mantener durante todo el año", aconseja Larrea. Con el tiempo, el cuerpo se adapta a una alimentación más saludable, lo que facilita el mantenimiento del peso ideal sin tener que recurrir a medidas extremas.

Alamy Stock Photo Comida saludable para perder peso con mezcla de hojas de ensalada servidas en un tazón sobre un fondo de concreto

Además de los consejos prácticos sobre la dieta, Beatriz Larrea también aborda el componente emocional de la alimentación. Según la nutricionista, muchos de nuestros excesos alimenticios tienen una base emocional, ya que asociamos ciertos alimentos a momentos de recompensa o placer. "La gente no se da cuenta, pero las galletas, los dulces o los refrescos no son solo una fuente de calorías, sino un mecanismo compensatorio", explica Larrea.

Identificar las emociones que nos llevan a comer de más

Por ello, para superar estos hábitos, es importante aprender a identificar las emociones que nos llevan a comer de más, y encontrar formas alternativas de recompensarnos sin recurrir a la comida. Esto se logra no solo con una dieta equilibrada, sino con un trabajo mental y emocional que permita desvincular la comida del concepto de recompensa o consuelo.

Beatriz Larrea asegura que la clave para perder esos kilos navideños es la consistencia y el compromiso con los nuevos hábitos. Sin embargo, también reconoce que el camino no es perfecto y que es natural que, en ocasiones, volvamos a caer en algunos excesos. En esos momentos, lo importante es no rendirse y volver a aplicar las tres estrategias mencionadas: limitar las calorías, reducir la ventana de alimentación y evitar las harinas refinadas. El truco está en no dejarse llevar por la culpa, sino en retomar el control de forma gradual.