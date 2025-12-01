Pablo Zumaquero, dietista: "Los medicamentos para adelgazar tienen que ser recetados y tiene que cumplirse que la persona tenga un IMC de más de 30, que se considera obesidad"

La proliferación de métodos que prometen una imagen perfecta ha puesto en el centro de la polémica a ciertos fármacos utilizados para adelgazar. Sobre los peligros de su uso inadecuado ha alertado el dietista y nutricionista Pablo Zumaquero en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, donde ha explicado a Carlos Moreno 'El Pulpo' las claves de unos medicamentos cuyo objetivo puede desvirtuarse y provocar graves efectos secundarios.

Qué son y cómo funcionan estos fármacos

Según ha detallado el experto, se trata de "medicamentos inyectables" que, en su mayoría, se aplican una vez por semana. Su función principal es reducir el apetito. Lo consiguen imitando a una hormona que se genera de forma natural en el intestino y que envía al cerebro una señal de saciedad, haciendo que la persona ingiera menos calorías y, en consecuencia, pierda peso.

Alamy Stock Photo jeringuilla de inyección de insulina Ozempic para diabéticos y pérdida de peso

Curiosamente, el principio activo de estos fármacos, como la semaglutida, se indicaba originalmente para personas con diabetes, ya que aumenta la secreción de insulina. Sin embargo, "se observó que un efecto secundario era que la gente bajaba de peso y entonces ya se empezaron a sacar otros productos comerciales cuya indicación [...] solamente debería ser para las personas que tengan obesidad", ha aclarado Zumaquero.

El peligro de la prescripción sin control

El nutricionista ha sido tajante al respecto de su prescripción. Para poder recetarlos, "tiene que cumplirse que la persona tenga un IMC de más de 30, que se consideraría obesidad". La otra opción es un IMC superior a 27 (sobrepeso), pero siempre que existan patologías asociadas como hipertensión, colesterol o hígado graso.

Sin embargo, Zumaquero denuncia que "se está prescribiendo fuera de lo que son las prescripciones correctas", una práctica conocida como 'off-label'. El problema, señala, es que se administra sin haber intentado antes cambiar los hábitos de vida del paciente y se convierte en la "primera línea de tratamiento", cuando debería ser el último recurso. "El problema no creo que sea del medicamento. El medicamento bien usado, bien, y el medicamento mal usado, pues muy mal", sentencia.

Alamy Stock Photo Una mano que sostiene una jeringuilla de inyección de Ozempic (0,5 mg), con otras jeringuilla en el fondo, simboliza el control de la diabetes

Estos fármacos no están exentos de riesgos, que pueden ir más allá de los problemas de pancreatitis o de visión que ya han analizado otros expertos como el doctor Antonio Escribano. Zumaquero enumera efectos secundarios como "náuseas bastante serias", vómitos, estreñimiento, debilidad o pérdida de cabello". Advierte también de posibles "déficits nutricionales" severos por la falta de apetito, que pueden derivar en anemia u osteoporosis.

Coste elevado y riesgo de efecto rebote

Otro de los grandes inconvenientes es el precio. El tratamiento, que no está financiado por la Seguridad Social, tiene un coste mensual que puede ir desde los 120 euros hasta casi "300 euros al mes". Este factor, sumado a lo "desagradable" de una inyección semanal, provoca que muchos pacientes abandonen el proceso antes de tiempo.

El abandono del tratamiento sin una base de hábitos saludables conduce al temido efecto rebote. Zumaquero alerta de que si no se produce un cambio real en el estilo de vida, el peso se recupera rápidamente. "Cuando quito la medicación vuelve el hambre, vuelvo a ganar todo el peso perdido", un error común que puede arruinar la pérdida de peso con fármacos como Mounjaro o Wegovy.

Por ello, el nutricionista insiste en que su labor con los pacientes que ya toman estos fármacos es "concienciar" de que el medicamento es solo "un apoyo". El objetivo final debe ser mantener un estilo de vida saludable sin depender de él, una experiencia de la que pueden dar fe usuarios que han conseguido grandes resultados bajo supervisión. "Hay que sopesar en cada caso los pros y los contras", concluye.

Finalmente, Pablo Zumaquero ha recordado que la obesidad es un tema muy complejo que no puede abordarse únicamente con un fármaco que quita el hambre. Considera que cualquier tratamiento está "abocado al fracaso" si no va acompañado de cambios "políticos, sociales y económicos" que faciliten un entorno más saludable para la población.

Preguntado por un consejo de alimentación, el experto ha recomendado huir de las modas y volver a lo básico, reivindicando alimentos como las legumbres. "No está de moda el garbanzo, la alubia, la lenteja, y son alimentos que son tremendamente beneficiosos para la salud", ha afirmado, celebrando que las generaciones jóvenes parecen tener más conciencia sobre la importancia de comer sano.