Trump plantea la retirada de Estados Unidos de sus bases militares en España: "Deberían de estar colaborando en Ormuz"

Expósito cuenta la respuesta que Trump le ha dado al corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, sobre las bases de la OTAN en España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que los legisladores estadounidenses que proponen retirar las bases militares de España y otros países de la OTAN "tienen razón". Según ha declarado el mandatario a preguntas del corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, para el programa 'La Linterna', el motivo es la falta de colaboración de estos países en el estrecho de Ormuz.

El respaldo a la propuesta del senador Graham

Las declaraciones de Trump alimentan una idea lanzada hace unos días por el senador trumpista Lindsey Graham, quien pidió que Washington abandonase su presencia en bases europeas. "Bueno, es una petición justificada; creo que él tiene razón al plantearlo", ha señalado Trump este viernes ante la prensa en la Casa Blanca, secundando directamente la propuesta.

Deberían estar colaborando en lo referente al estrecho"

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente estadounidense ha criticado duramente a la Alianza Atlántica, asegurando que cree que "la OTAN ha perdido mucho prestigio, precisamente porque no han actuado". En este sentido, ha insistido en que los países miembros "deberían estar colaborando en lo referente al estrecho", ya que, según sus palabras, "obtienen gran parte de su energía del estrecho de Ormuz".

La OTAN ha perdido mucho prestigio, precisamente porque no han actuado"

Malestar con la Alianza Atlántica

Trump también ha destacado un cambio de postura entre la clase política de Washington. "Si Lindsey Graham dijo eso, y no olvide que él fue, durante un tiempo el gran defensor de la OTAN, aunque ahora ya no lo es", ha comentado. Según el presidente, "hay muchos senadores y congresistas que antes eran grandes partidarios de la Alianza están ahora muy molestos por el hecho de que la OTAN no haya hecho nada".

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Estas palabras ponen de nuevo sobre la mesa el futuro de la presencia militar estadounidense en España, un debate en el que se ha calificado como una "temeridad" la posible clausura de instalaciones estratégicas. La amenaza de Washington de retirar las bases de España supone un nuevo capítulo en las relaciones transatlánticas, ligando directamente la cooperación en defensa a la participación activa en conflictos internacionales como el del estrecho de Ormuz.