Zarzalejos, sobre el cierre de bases españolas a los aviones militares de EEUU : "Es una temeridad que el presidente module la respuesta internacional en función de la política interior"

El periodista José Antonio Zarzalejos, en la sección 'Sexto sentido' de 'Herrera en COPE', ha analizado el giro en la política interna de Israel tras la ofensiva iraní. A diferencia de la división generada por la guerra de Gaza, el ataque de Irán ha provocado que la oposición, liderada por Yair Lapid, apoye sin fisuras al gobierno de Benjamín Netanyahu.

Una guerra justa y existencial

El líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, ha publicado un artículo en The Economist bajo el título "Existencial, no político". En él, quien se define como "el rival político más feroz de Netanyahu", argumenta su cambio de postura y su apoyo a la respuesta militar contra Irán, a diferencia de su disconformidad con la gestión de la guerra de Gaza.

escucha aquí el podcast Las consecuencias de la guerra en Irán, por José Antonio Zarzalejos | El sexto sentido Sexto Sentido Escuchar

Según ha explicado Zarzalejos, Lapid sostiene que "esta guerra no es política, sino existencial", ya que considera que Irán no dudaría en emplear armas nucleares. El propio Lapid ha llegado a afirmar que "lo que se ha desarrollado en estos últimos días es algo rarísimo en los conflictos del siglo veintiuno, una guerra justa".

La advertencia del político israelí es clara, ya que si Irán continuase avanzando en el desarrollo de su arsenal, "el mundo estaría en peligro".

Reagrupamiento de la OTAN y los países árabes

Zarzalejos ha apuntado que la ofensiva iraní no solo se dirige contra Israel, sino también contra países árabes suníes con vínculos con Estados Unidos, como Qatar, Arabia Saudita o Emiratos Árabes. Esta agresión está provocando un "reagrupamiento" de potencias de la OTAN como Francia, Alemania y el Reino Unido con EE. UU., y convierte el posible cierre del estrecho de Ormuz en un "casus belli definitivo".

España, en tierra de nadie

En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido el agradecimiento de la embajada de Irán en Madrid. El motivo es la decisión de prohibir a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y de Morón en una potencial ofensiva contra el régimen iraní, una postura que, según Zarzalejos, deja a España "en tierra de nadie".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España).

Para el periodista, es una "temeridad" que el presidente module la respuesta internacional en función de la política interior, especialmente cuando "los misiles iraníes alcanzaron ayer a territorio de la Unión Europea, la isla de Chipre".

Zarzalejos ha lamentado que el Gobierno "sigue dilapidando el crédito del país", y ha calificado de "penosa" la reciente comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado. Considera que no ser recíproco con los aliados es un "error histórico" que puede afectar a la integridad nacional, pensando en Ceuta y Melilla. "Carlos, vamos a pagarlo", ha sentenciado.