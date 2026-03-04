Pedro Pitarch, general del Ejército: "Que el Gobierno impida a Estados Unidos usar las bases está fuera de toda lógica, nos está aislando"

El teniente general retirado del Ejército de Tierra, Pedro Pitarch, ha criticado con dureza la postura del Gobierno de España en la actual crisis de Oriente Medio, especialmente por impedir a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón. En una entrevista en 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, Pitarch ha asegurado que esta decisión aísla a España y contradice el propósito estratégico de dichas instalaciones. Puede escuchar la entrevista completa sobre la importancia de la bases de EEUU en España aquí.

Un 'aliado frágil y escurridizo'

Según el general, la lógica de las bases es "apoyar y servir de puente de la proyección del poder norteamericano hacia oriente medio", por lo que la negativa del Ejecutivo en el momento clave carece de sentido. "Que el Gobierno impida a Estados Unidos usar las bases está fuera de toda lógica, nos está aislando", ha sentenciado Pitarch. A su juicio, esta postura choca frontalmente con la imagen que el propio Gobierno quiere proyectar.

Nos han convertido en un aliado frágil y escurridizo"

Europa Press Imagen de la base militar de Rota tras la negativa de Sánchez a cederlas para apoyo a las operaciones contra Irán

El militar ha ironizado sobre las declaraciones habituales de la ministra de Defensa, Margarita Robles: "Frecuentemente la ministra de defensa y alguno más dice aquello de que España es un país aliado, firme y comprometido". Tras la reciente decisión, ha añadido, "no creo que tenga ya la cara dura de volver a decir lo mismo, porque nos han convertido en un aliado frágil y escurridizo". Una percepción que, según otros expertos como el almirante Juan Rodríguez Garat, es errónea.

La nueva guerra de los drones

Durante la entrevista, el general también ha analizado la revolución operativa que suponen los drones en los conflictos modernos. "Son producidos masivamente, y además son muy baratos de producir", ha explicado, destacando que liberan medios aéreos tradicionales. Pitarch considera que esta tecnología es una nueva dimensión de la guerra que transformará la estructura de las fuerzas armadas.

Pronto empezaremos a ver cómo tiene incluso consecuencias directas sobre la orgánica de los ejércitos"

De hecho, ha vaticinado que "pronto empezaremos a ver cómo tiene incluso consecuencias directas sobre la orgánica de los ejércitos", con la creación de "unidades de operadores de drones". Esta realidad ya se constata en operaciones como Atalanta en el Índico, donde el capitán de fragata David García confirmó a Expósito la presencia de drones y su personal especializado a bordo de las fragatas.

Alamy Stock Photo Cámara de dron en vuelo, vehículo aéreo no tripulado, UAV o dron, fotografía o filmación aérea.

Tensiones en Oriente Medio

Respecto a las crecientes tensiones en la región, donde Israel y Estados Unidos vigilan a Irán, Pitarch ha matizado la información sobre el hundimiento de un buque iraní por parte de un submarino estadounidense. Ha recordado que no es el primer caso desde la Segunda Guerra Mundial, citando el hundimiento del General Belgrano en la guerra de las Malvinas (1982) por un submarino británico y un episodio similar en la guerra indo-pakistaní de 1971.

Finalmente, el teniente general ha abordado la interceptación de un dron iraní por parte de la OTAN en Turquía, un país donde España mantiene una batería de misiles Patriot. Ha recordado que un ataque a un país miembro activaría el artículo 5 del tratado de Washington y ha desvelado que la permanencia de la batería española, que se pensó retirar, también respondió a "intereses industriales y económicos turcos" que convencieron a Madrid.