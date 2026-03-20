Reino Unido autoriza a Estados Unidos a usar sus bases para atacar objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz

Un bombardero B-1 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos es cargado con bombas en la base aérea de Fairford, en Gloucestershire. El primer ministro Sir Keir Starmer dijo que está trabajando con sus aliados en un plan para reabrir el estrecho de Ormuz.

El Gobierno británico ha autorizado este viernes a Estados Unidos a utilizar sus bases militares para llevar a cabo ataques contra emplazamientos de misiles iraníes. Según un comunicado de Downing Street, el acuerdo contempla "operaciones defensivas estadounidenses para debilitar los emplazamientos y capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz", un punto clave para el comercio mundial que lleva días bloqueado.

La medida se produce en un contexto de máxima tensión, cuando se cumplen 21 días desde el inicio de la guerra. La Corporación Petrolera de Kuwait ha informado del impacto de drones en una refinería, mientras que Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Bahréin también han reportado nuevos ataques en su territorio. Previamente, medios locales informaron de que 16 buques de carga iraníes habían sido bombardeados y calcinados en puertos del Golfo.

Escalada de amenazas y ataques

El ejército de Irán ha elevado el tono y ha advertido de que perseguirá a responsables de Estados Unidos e Israel "allá donde se encuentren", incluidos sus lugares de vacaciones. La amenaza coincide con la noticia de la muerte de Ali Mohammad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica, en uno de los ataques. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha arremetido contra los aliados de la OTAN por su falta de apoyo, calificándolos de "cobardes" y advirtiendo: "¡lo recordaremos!".

Alamy Stock Photo Región del Golfo Pérsico, mapa político. A veces llamado Golfo Arábigo, es una extensión del Mar Arábigo entre la Península Arábiga e Irán.

Desde Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha asegurado que Teherán está a punto de quedar "diezmado". En una comparecencia, ha afirmado que Irán ya no tiene "la capacidad de producir misiles balísticos". Netanyahu, que no descarta una intervención terrestre, ha insistido: "Estamos ganando la guerra".

Estamos ganando la guerra e Irán está siendo diezmado"

Esta visión contrasta con la del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien en un mensaje escrito ha proclamado que "el enemigo ha sido derrotado", pese a que no ha sido visto en público desde la muerte de su padre. En este sentido, Donald Trump ha declarado que en Irán "ya no quedan líderes con quienes hablar" sobre la guerra.

La tensión también se ha disparado en Jerusalén, donde la ojiva de un misil cargada con "decenas de kilos de explosivos" ha impactado este viernes en el barrio judío de la Ciudad Vieja, muy cerca del Muro de las Lamentaciones y la Explanada de las Mezquitas, aunque no ha producido víctimas.

La mayor amenaza energética de la historia

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha advertido de que el mundo afronta la "mayor amenaza energética de la historia" por la guerra en Irán. Birol ha señalado que podría llevar hasta seis meses restablecer los flujos de petróleo y gas desde el golfo Pérsico, ya que "aproximadamente la quinta parte de las reservas se encuentran varadas en la región".

Alamy Stock Photo Silueta de buques de carga alineados en el Estrecho de Ormuz en el horizonte. Omán

Como prueba del bloqueo, las agencias de transporte marítimo han confirmado que ningún buque cargado con petróleo ha pasado por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas. Esta parálisis agrava la crisis económica y geopolítica, en un momento en que Europa busca su hueco en un mundo en crisis. El barril de petróleo Brent cotiza en los 106 dólares, tras haberse disparado en las últimas sesiones.

El conflicto tiene réplicas a nivel internacional. El Ministerio de Defensa español ha confirmado la evacuación con éxito a Turquía de los 200 militares españoles que permanecían en Irak. Mientras tanto, en el Reino Unido, dos presuntos espías iraníes han sido detenidos tras intentar acceder a una base británica de submarinos nucleares en Escocia, según ha informado la prensa local.