Coronavirus | China cierra las últimas 24 horas sin casos ni muertes registrados

9.04h | El Tron: "La Economía está en una operación a corazón abierto y el cirujano está en segundo de Derecho".

8. 40h | Maroto advierte a Iglesias en COPE: "Siempre que haya iniciativa privada, el Gobierno debe ayudar". La ministra de Industria descarta nacionalizar fábricas y no teme un efecto dominó en otras compañías automovilísticas. En una entrevista este viernes en "Herrera en COPE", la ministra cree que el portazo de la compañía japonesa se debe "a una situación financiera complicada y los últimos cambios en la dirección". "Nissan llevaba tiempo dejando de invertir en Europa y han optado por un repliegue hacia Asia", ha dicho. LEER MÁS

8.00h | Herrera:“Iglesias provocará todo lo que pueda, acariciando la idea de que el enfrentamiento llegue a la calle". Hoy lo trascendental es hablar de las consecuencias económicas de esta crisis y de los añadidos a la crisis que puede conseguir la peculiaridad de nuestro país y del momento en el que se encuentra. No sé por dónde empezar, puedo empezar por Alcoa en Lugo, por Renault que anuncia recortar también trabajadores, Mercedes que cierra la planta de Vitoria en verano, Ford que propone un ERTE voluntario o empezar por Nissan que es una gran cornada , el cierre de la planta en Barcelona 3000 personas a la calle y ya veremos qué pasa con los 20.000 empleos indirectos que se quedan tiritando. Esa Nissan que dijo Pedro Sánchez no os preocupéis que he hablado yo con los japoneses y de aquí no se van, bueno, si alguien se lo quiso creer ya lo saben ustedes. LEER MÁS

6.37h | Corea del Sur ha registrado este viernes un ligero descenso en la cifra de nuevos casos de coronavirus y ha confirmado un total de 58 positivos, frente a los 79 anunciados el jueves.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades surcoreano, 55 de los nuevos casos se corresponden con infecciones de transmisión local y el cómputo total de contagios en el país asiático ha ascendido hasta los 11.402, ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

5.09h | Las autoridades sanitarias han informado este jueves de que se han registrado en el país 9.044 muertes y diagnosticado 81.400 contagios de la COVID-19, desde que se registró el primer caso el 28 de febrero.

Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Tabasco, continúan siendo las regiones con mayor número de casos positivos por el nuevo coronavirus.

4.26h | Ecuador ha sumado 368 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el cómputo total se ha elevado a 38.471 contagios en el país.

Así lo ha anunciado el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador, que ha agregado que las víctimas mortales a causa de la enfermedad se sitúa en 3.313.

