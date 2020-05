Juan Valderrama en 'Radio Carlitos': "'Que vuelva" es un premio de la vida"

"Que vuelva" es ante todo un regalo que ha hecho Juan Valderrama a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), cada vez que alguien se la descargue desde cualquier plataforma se estará ayudando a muchos necesitados que han visto como la pandemia por el coronavirus les ha dejado sin ahorros, sin ingresos por la pérdida de trabajo y deben acudir a los Bancos de Alimentos para recibir ayuda.

"Cada día está más cerca el final. La meta ya se ve y aunque

cansados y doloridos la cruzaremos juntos. Volveremos a ser los

de siempre; con cicatrices profundas y el recuerdo siempre

presente a los que ya no están, pero nada ni nadie nos va a quitar

nuestra esencia de pueblo que se abraza, se besa y celebra la vida

como ningún otro sabe hacerlo".

Juan Valderrama confesaba a Carlos Herrera que no se cree el éxito, porque la canción "que le salió del alma al ver a una pareja joven que estaba rebuscando en la basura para encontrar comida", fue fruto de un impulso. "Cogí la guitarra y me puse a tocar y no soy muy de tocar porque tengo bellotas por dedos".

Cogí la guitarra y me salió "QUE VUELVA"

Juan Valderrama iba paseando por Madrid con su mujer cuando vieron a una pareja joven rebuscando en la basura, "era una pareja joven, se veía que no sabían buscar en la basura, que esto les había pillado de golpe. Ella tenía una carita de asco, buscaban para comer y me ví reflejado. Se veía que era gente que tenía trabajo y se habían quedado sin él".

Al volver a casa "cogí la guitarra y me salió este tema" cuyos derechos ha cedido a los Bancos de Alimentos, " cedí todos los derechos a los Bancos de alimentos. No solo las visualizacciones sino también los derechos de autor y es para ayudar a la gente que les hace mucha falta".

Por ello el cantante pide a los oyentes de "Herrera en COPE" que entren en cualquier plataforma y se descarguen la canción para ayudar a tantos que lo necesitan.

Un tema que cuenta con la colaboración del Orfeón Donostiarra y de la cantaora Miriam Cantero. Un tema que se ha hecho viral en toda América por ello el artista quiere volver de nuevo a la normalidad para poder hacer una gira que le están reclamando.

Para Juan Valderrama,"Que vuelva" es "un premio de la vida. Ya me lo decía mi padre trabaja más, hazlo tú, que solo tendrás más éxito que eres muy flojo" confiesa.