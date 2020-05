El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que EE.UU. terminará la relación con la OMS, a la que acusa de estar controlada por China, y que redirigirá los fondos de la OMS a otras organizaciones.

