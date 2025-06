Eder Sarabia, en Tiempo de Juego: "El equipo ha demostrado lo que es y en lo que cree; es muy merecido"

Podríais haber dejado al Oviedo y haber pasado en playoff: No me quiero imaginar lo que tiene que ser un playoff. Mejor así y dejarnos de historias. Hasta el 80' con el 0-3 no estaba tranquilo del todo pero hemos hecho un partidazo. El equipo ha demostrado lo que es, en lo que cree y 77 puntos es una pasada; muy merecido.

¿Por qué lloraste esta semana en la rueda de prensa? Es verdad que hoy teníamos un poco más de mariposas que otras veces en la tripa, eso está claro por todo lo que nos jugábamos, pero la verdad que he disfrutado mucho la semana, estaba tranquilo, enfocado, pero sí que es verdad que le pongo mucha pasión a todo. Y bueno, cuando me preguntaron en qué había mejorado, cómo había crecido este año, pues la verdad que me salió el agradecer a absolutamente todo el mundo con el que hemos compartido ya los que tengo que darles también la enhorabuena, porque me han hecho ser mejor entrenador y sobre todo mejor persona.

EFE A CORUÑA, 01/06/2025.- El técnico del Elche, Eder Sarabia, celebra en la sala de prensa el ascenso a Primera División a la finalización del encuentro que han disputado hoy domingo frente al Deportivo en el estadio de Riazor, en La Coruña. EFE/Cabalar.

¿Por qué habéis subido?: Por suerte, en el fútbol es de esos deportes que esto no es tan determinante. Hemos sabido ir tocando las teclas para que casi todos los delanteros hicieran goles, para que los centrocampistas hicieran goles. Yo creo que la idea del juego, el estar convencidos de ello... me he hecho mejor entrenador en el sentido de que creo que sé manejar ahora más recursos de los que igual el año pasado o temporadas anteriores. Y ahí creo que hemos sido un equipo que ha apretado bien cuando toca apretar alto, que cuando hemos replegado nos han generado poco, que hemos sabido jugar situaciones de transiciones, que hemos sabido aprovechar más situaciones de juego directo sobre los puntas que tenemos bastante ganadores, hemos llegado bastante por fuera con situaciones de centro remates. Creo que hemos sido un equipo bastante completo y en el fútbol no siempre gana el que a priori puede ser mejor. Cabe que a priori igual plantillas que no son tan potentes puedan hacer este tipo de cosas. Convicción, valentía y crecimiento individual de cada jugador.

Almería-Oviedo, ¿quién cree que pasa? : Es que el Almería tiene muchísimo potencial, pero el Oviedo… es que vaya, vaya partidazo... Te voy a decir el Oviedo

¿Mirandés – Racing?: El Racing, que fijaos la primera vuelta que parecía que jugaba otra liga... Creo que tiene muchísimo talento, creo que tiene una gran afición. El Mirandés tiene otras cosas, que es esa juventud, que es ese descaro, que es ese… jugar cada pelota y cada partido con todo, sin esa misma presión. Pero bueno, sí que voy a tirar un poco por lo de Quique.