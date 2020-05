Fernando Simón rompe su silencio sobre Vox y responde con claridad a su crítica más insistente

Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha querido responder por primera vez a los miembros de Vox que han pedido su dimisión, dejando claro que no tiene pesando marcharse de su cargo en plena gestión sanitaria de la pandemia del coronavirus en España.

Las críticas de Vox a Fernando Simón

El pasado jueves, un periodista le preguntó sobre esta cuestión, a la que Simón contestó subryanado que no ve los debates en el Congreso "y menos en este periodo" porque no tiene tiempo para dedicarlo a esta tarea.

Sobre su papel en la gestión, Simón dejó claro que no tiene pensado descansar en ningún momento hasta que la pandemia esté controlada y con cierta sensación de tranquilidad en nuestro país: "En todo caso, lo que no voy a hacer en ningún momento es dejar de hacer mi trabajo con todo el esfuerzo que pueda. Si se considera que que debo dejarlo y alguien tiene que tomar la decisión de poner a otra persona en mi lugar, yo obviamente asumiré la orden que se me dé y me echaré a un lado", ha explicado.

�� El director del CCAES, Fernando Simón, recuerda:



��Pasar de fase no significa estar ya libre de peligro



��Todavía hay riesgo y debemos ser conscientes de ello



En esta dirección, el experto ha explicado que su compromiso es máximo y que no tiene intención de dar un paso al lado: "Pero lo que desde luego no voy a hacer es abandonar el barco. Yo voy a hacer un esfuerzo por cumplir con mi trabajo lo mejor que pueda, por garantizar que los equipos que dependan de mí están lo mejor dirigidos que yo sepa y poco más puedo decir".

Por último Simón ha explicado que su compromiso y el de todos los sanitarios que están realizando el estudio de la pandemia en nuestro país está siendo muy intenso y que existe una gran coordinación entre todas las partes para alcanzar, cuanto antes mejor, la victoria frente al coronavirus. Sobre el papel de Fernando Simón en la lucha contra la pandemia, el ministro de Sanidad , Salvador Illa, ha subrayado el papel que está jugando Simón en esta etapa y que está encantado por tenerle en su equipo de coordinación.

La acusación pide a la jueza imputar a Simón por su gestión de la pandemia

La acusación que ejerce la Asociación contra la Gestión del Coronavirus ha solicitado a la jueza que instruye la causa sobre el 8-M que cite como investigado (imputado) al director el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón.

En un escrito remitido a la jueza, esa asociación solicita además que se investigue por un delito contra los derechos fundamentales al delegado del Gobierno en Madrid , José Manuel Franco, único imputado en la causa, por una presunta prevaricación.

En el caso de Simón, el letrado Víctor Valladares, pide que se le investigue por desobediencia y por denegación de auxilio, además de considerar que ha incurrido en una "flagrante dejación de funciones" en la gestión de la pandemia y de afirmar, entre otras cuestiones, que animó a asistir a la manifestación con motivo del Día de la Mujer.

