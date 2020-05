Independentistas insultan a los trabajadores de Nissan por hablar en español en sus manifestaciones

La compañía automovilística japonesa Nissan ha decidido cerrar su planta de producción de Barcelona a partir de diciembre de 2020, lo que supondrá el recorte de los cerca de 3.000 puestos de trabajo directos.

Es por ello que los empleados afectados han decidido manifestarse por el despido masivo y se han concentrado delante de la planta productora. Además, los trabajadores también han decidido quemar ruedas y cortar la C-17, a la altura de La Llagosta (Barcelona) en modo de protesta contra la decisión tomada por Nissan.

El caso polémico ha empezado cuando independentistas catalanes han comenzado a insultar a través de Twitter a los trabajadores de Nissan por no manifestarse en catalán, porque según ellos en Cataluña no se puede hablar castellano. Según un usuaria, el idioma es un grave problema que, según él, en Alemania no pasa con los turcos, y que en Cataluña sí que pasa con personas de otras comunidades autónomas, tratándolos de inmigrantes.

A Nissan el 90% o més de treballadors no parla CATALÀ.... Això no passa ni a Alemanya amb els Turcs o els mateixos Espanyols... Alguna cosa estem fem malament. — CARN D'OLLA censurat magda & joan (@msriart) May 28, 2020

Un usuario salió en defensa de este ataque a los trabajadores castellanohablantes de Nissan y ha explicado que "no es democracia, sino hipocresía fanática", lo que la misma usuaria volvió a responder, algo peor que lo dicho anteriormente, ya que piensa que "esta gente no vale la pena".

Molta migració diu lo mateix q tú. Són gent inculta q no s'adapta a la cultura de la terra d'acullida.

Són gent que no val la pena. — CARN D'OLLA censurat magda & joan (@msriart) May 29, 2020

Otros usuarios de Twitter han desafiado a los castellanoparlantes en Cataluña y los han "invitado" a volver a sus tierras de origen por no adaptarse a la que según ellos, es la única lengua válida en Cataluña.