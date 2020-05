La pandemia para una persona que tiene síndrome de Asperger

Si a todos nos ha afectado una situación que nunca habíamos vivido a él aún más. Rodrigo estudia segundo curso de Formación Profesional en la rama de auxiliar cultural. Un curso que como todos está realizando desde mediados de marzo vía online. Él mismo nos ha contado a COPE cómo se organiza. ‘Mis profesores, por las mañanas, me envían un vídeo con las tareas que hacer y yo lo que intento es hacerlo por las mañanas y después les envío un email con las tareas hechas para así luego tener las tardes libres y dedicarlas a lo que a mí me gusta’. Un curso telemático que no lleva mal pero sobre el que lamenta el haberse quedado sin la parte práctica. ‘No hemos podido realizar las prácticas de fin de curso que realizábamos antes. Las realizábamos en bibliotecas, en teatros, en museos… y nos permitían después encontrar trabajo’.

Rodrigo pone el foco precisamente en el aspecto laboral de esta pandemia porque él sí tenía un trabajo. ‘Lo tenía en un museo pero ahora con el estado de alarma me he quedado en un ERTE y lo que más me preocupa es si voy a poder volver a recuperarlo’. Su madre Aida también nos cuenta a COPE cómo el volver a su entorno laboral es vital para él. ‘Para una persona con discapacidad el que hubiese tenido esa suerte de haber encontrado un trabajo mientras estudiaba pues ahora vamos a ver si puede volver a ello’.

OTRO PROBLEMA: LA FALTA DE SOCIALIZACIÓN

Aída nos ha relatado también cómo el confinamiento ha cambiado la vida de su hijo. Como todo tiene sus pros y sus contras. Por un lado se ha quitado ese agobio y estrés diario que sufría en sus desplazamientos diarios a su escuela. ‘Se ahorra mucho tiempo y mucho estrés en lo que es el traslado. Todo el mundo pensará que se estresa como todos pero no es así. Es más. El concepto temporal no lo tiene muy asumido y hay que trabajar con él los horarios y eventualidades que puedan suceder. Eventualidades como que se pueda retrasar el autobús y no pasa nada. Que lo que tiene que hacer es saberlo sobrellevar y no enfadarse. Este es un punto bastante positivo para él porque está muy cómodo. Muy arropado aquí en casa por su familia y además en un ambiente que él domina’.

Pero los ‘contra’ también nos los cuenta su madre. ‘Está perdiendo mucha autonomía tanto para el tema del transporte, horarios, eventualidades como para socializar y hablar con la gente. Ya no solo con sus profesores y sus compañeros sino con la gente con la que habitualmente en un transporte tiene que interactuar’.

Y es que Aída nos cuenta que las personas que padecen síndrome de Asperger ‘su mayor problema es el de las habilidades sociales. Son personas a las que les cuesta contactar con la gente, hablar con ellos, mantener una conservación e interactuar de una manera natural y normal’.

¿Cómo ha sido la vuelta de Rodrigo a la ‘nueva normalidad’? Aida nos ha relatado que al principio les costó que saliera a la calle. ‘Lo llevaba muy mal porque las personas como él también son personas muy rutinarias y que respetan mucho las reglas’. Para esas salidas a Rodrigo le están viniendo muy bien los dos perros que tiene y que saca todas las mañanas y todas las tardes.