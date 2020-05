Herrera:“Iglesias provocará todo lo que pueda, acariciando la idea de que el enfrentamiento llegue a la calle"

Vídeo

29 de mayo, en España tercero de los 10 días de luto oficial decretado por el Gobierno para homenajear a los fallecidos por el coronavirus, personas con nombres y apellidos.

Historias como la de Gabriela Lora, mujer que nació en Pozuelo de Calatrava, un pequeño pueblo de Ciudad Real donde pasó sus primeros años de su vida, donde creció, maduró y conoció a su marido con el que emigró a Madrid a principios de los setenta, pimero en un piso de la calle Ibiza, luego en los Reyes Magos. Él cuidaba la portería y Gabriela lo hacía de su casa fruto de su amor nacieron tres hijos que a su vez le dieron tres nietos, la verdadera pasión de Gabriela, la yaya para los pequeños. A ellos se entregó durante sus últimos 30 años, eran su orgullo, Rubén, Beatriz, Álvaro. Tanto es así que sus iniciales ‘Rubeal’ lucen dibujadas en los azulejos de la pared de la casa del pueblo. Allí las colocó Gabriela con mimo para cuando no estuvieran sus nietos, para no olvidarse de ellos ni un solo día. Estos últimos años Gabriela había perdido sensibilidad auditiva, no escuchaba bien, pero eso no fue un drama sobre todo gracias a su familia, los malos entendidos eran grandes risotadas. Rubén es uno de los nietos

Gabriela, 87años, se contagió de coronavirus en el hospital mientras cuidaba de su marido. Murieron ambos con una diferencia de once días. Historias como la de Gabriela pueden escucharlas en el especial'Vivos en el recuerdo'que van a encontrar en COPE.es.

Básicamente hay dos novedades o algunas novedades. El lunes habrá novedades en fases, la fase 3 o no de las Comunidades ya lo iremos viendo. Y las novedades que hay en el número de contagios, miren perdónenme que yo les no se las cuente porque es que primero son extravagantes y por lo tanto incomprensibles y no sé de repente aparecen 1000 más que desaparecen 2000, que…

HERRERA SOBRE EL CIERRE DE NISSAN

Hoy lo trascendental es hablar de las consecuencias económicas de esta crisis y de los añadidos a la crisis que puede conseguir la peculiaridad de nuestro país y del momento en el que se encuentra. No sé por dónde empezar, puedo empezar por Alcoa en Lugo, por Renault que anuncia recortar también trabajadores, Mercedes que cierra la planta de Vitoria en verano, Ford que propone un ERTE voluntario o empezar por Nissan que es una gran cornada , el cierre de la planta en Barcelona 3000 personas a la calle y ya veremos qué pasa con los 20.000 empleos indirectos que se quedan tiritando. Esa Nissan que dijo Pedro Sánchez no os preocupéis que he hablado yo con los japoneses y de aquí no se van, bueno, si alguien se lo quiso creer ya lo saben ustedes.

Ayer todo fueron excusas de mal pagador por parte del Gobierno: si los japoneses nos dijeron que iban a hacer ajustes pero no cerrar la planta y todo.. y dónde está Torra se preguntaban algunos y dónde está Puigdemont y dónde están… pues en ningún sitio, en ningún sitio. Pero usted póngase por un momento en el cuerpo del Señor Nissan, háganse así con los ojos ponerse japonés y digan yo me llamo Nissan, y su empresa está en una reestructuración internacional notable en virtud primero de la situación y segundo los pactos que han establecido con Renault y Mitsubishi. Bueno pues hay que prescindir en Europa de una factoría y ahora usted señor Nissan ve que su fábrica la tiene en un territorio donde, en fin, en un par de meses de barbaridades le han hasta bloqueado la cadena de producción, en un país en el que le amenazan con una subida de impuestos de… donde hay empresas que se están marchando de ese territorio y que no paran de marcharse una detrás de otra, de un territorio que amenaza, además, on independizarse a la fuerza y además está usted señor Nissan en un país en el que la legislación laboral la pacta el gobierno con los herederos de ETA. Pues hombre, la verdad, si tengo la oportunidad de salvar la fábrica prefiero salvar la fábrica y eso es lo que pasa y, olvídense de lo demás. Y además es un peligrosísimo mensaje a otros que sopesan venir aquí, yo iría a España pero a lo mejor me sale mejor irme a Portugal, tal y como están las cosas, pues seguramente sí. O tiene usted la fábrica en una ciudad donde una alcaldesa analfabeta y una indocumentada número dos dicen que es que lo mejor que puede pasar es que se acaben las fábricas de automóviles, a estos lo que les gusta es ir en bicicleta, pues qué quieres qué quieres.

HERRERA SOBRE PABLO IGLESIAS

Y claro, y ahora resulta que es usted vicepresidente del Gobierno, ya no es el señor Nissan, es un vicepresidente del Gobierno que tiene una pauta de comportamiento claramente bolivariana, de esas que Chávez estaría muy orgulloso de él; y además es usted de los que acusa a los demás de lo que usted pretende hacer, que eso también lo hizo Chávez, ir acusando de golpista a todo el mundo y luego dio él el golpe.

Bueno pues usted establece una práctica que consiste en como el calamar: soltar la tinta para que no se hable de las cosas realmente importantes, que era el cierre de Nissan ayer. Que hace 2 días fue la tunda que le dieron al ministro Marlaska en el Parlamento, la tunda fue de consideración, merecida entre otras cosas, y además anunciadora de que va a tener más de un problema con los juzgados posiblemente si desde luego declara el coronel Pérez de los Cobos y le dice al juez a mí este señor ministro me estaba obligando a delinquir, a saltarme la ley, los reglamentos, llámenlo como quieran... y yo no lo hice. De momento Marlaska y la directora general de la Guardia Civil tiene un problema, la imputación por prevaricación le cae y revelación de secretos antes o después; y tú necesitas que eso se borre, bueno vamos a provocar.

Pablo Iglesiassabe mucho del golpismo que conoce muy bien a todas esas zahurda de matones de chulánganos de la que ha salido y así se presenta en una Comisión de Reconstrucción, que van es una broma llamarle a eso Comisión de Reconstrucción, presidida por el inexplicablePatxi Lópezy a mover el barro de la bronca, acusar al señor Espinosa de los Monteros de golpista, claro Espinoa de los Monteros se levanta y dice vamos a ver que este señor me ha llamado golpista y con esa facundia boba Patxi López dice no lo ha dicho así, que parece, que parece... y el otro se levanta y se va. A mí lo que me extraña es que no se fueran los demás con él pero bueno, esto es…

De qué se trataba ayer con la tinta del calamar, impedir que se debata en sereno las salidas a esta crisis. Porque luego llegó la señora Nadia Calviño dio una explicación, hombre desde luego solvente, puedes estar más de acuerdo o menos, pero por lo menos solvente y nadie le echa cuenta, se echa cuenta al cierre usted al salir. Claro, provocará todo lo que pueda, acariciando además la idea de que el enfrentamiento llegue a la calle, que llegue el odio y el rencor. Pero el problema no es que exista un Pablo Iglesias con sus 12 enanitos mentales como este Echenique que opina que el cierre de Nissan nos da soberanía industrial, o la Montero está de sola y borracha quiero llegar a casa… todos estos que rodean a este tipo. El gran problema es que está en el Gobierno de un presidente que en su peor momento, el peor momento de España en décadas, no es capaz ni de echarle de llamarle al orden y ponerle en su sitio ni nada parecido no, no; empieza a comprar su peligrosa agenda que es una agenda anclada en abril de 1931 y en eso estamos.

LAS PALABRAS DE HERRERA A RUFIÁN

En ideas brillantes de nuestros representantes como nacionalizar la Nissan, escuchen a Gabriel Rufián porque es es magnífico y además nos da una exacta idea de hasta donde llegaron las aguas de la inundación.

Vamos a ver chavalote, claro si hemos cometido la frivolidad de colocar estos ignorantes en la primera línea de poder pues todo lo que nos pase nos lo merecemos. ¿Cómo vas a nacionalizar una multinacional japonesa? Ahora le dices a los japoneses:olvídense de Nissan que voy a hacer yo el Qashqai, lo voy a fabricar yo y ¿los derechos de marca? ¿Y los derechos industriales? ¿Y en el resto del mundo quién es el propietario de la Nissan, tú también? Tú tendrás que quedarte con las paredes de la fábrica y a lo mejor te dejan fabricar, a lo mejor puedes quedarte hasta con la maquinaria, pero vas a tener que empezar a fabricar los Lada de la República Democrática Alemana que lo mejor es vuestro sueño, vivir como aquella Europa comunista en la que había un dicho, que luego copiaron los cubanos también, el gobierno finge que nos pague y nosotros fingimos que trabajamos. Así acabaron ¿no?.