De Haro: "Rentas mínimas en España ya existen desde hace treinta años"

Carlos tiene 56 años. Todavía duerme en Ifema, no en el hospital que ya hace semanas que se desmontó, duerme en el Pabellon 14 que fue el habilitado para los sin techo. El domingo se cierra ese pabellón y Carlos está decido a volver a dormir en la calle porque no quiere refugiarse en los albergues municipales, Carlos no tiene ningún ingreso, ni siquiera la renta mínima, porque para tener la renta mínima hay que estar empadronado y Carlos no está empadronado.

Hoy el Gobierno ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, ese con el que Iglesias quiso apuntarse un tanto y Escribá le paró loos pies. En realidad rentas mínimas, ingresos mínimos en España ya existen desde hace muchos años. En España llevamos teniendo renta mínima desde hace “treinta años”, son competencias de las comunidades autónomas y cada una hace lo que le parece conveniente. Hay más disparidad de renta mínimo que en los estados fedearles.

Los hogares del País Vasco o Navarra, regiones con las tasas de exclusión social más bajas de España, cobran una ayuda de 644 euros. En el otro extremo se encuentran las familias de las regiones más pobres, según el INE, son Extremadura y Andalucía. Las ayudas que reciben en estas comunidades son de hasta 200 euros. Ya sería un gran avance que hubiera un poco de unidad.

La cuantía de las ayudas oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar. La pregunta que se han hecho muchos es si la prestación mínima puede generar personas gandules y perezosas a la hora de buscar empleo activamente. Es un asunto complejo.

Dos respuestas. “Este tipo de ayudas son las que sostienen el consumo en momentos de recesión. y las cuantías previstas hacen muy difícil la dependencia y la cronificación. Según el Ministerio de Seguridad Social, alrededor de 2,3 millones de personas se beneficiarán del Ingreso Mínimo Vital, El número de personas bajo el umbral de la pobreza en España llega a los 4,8 millones.

Estos son en cualquier caso los problemas reales, la deslocalización, pero hay quien quiere hacernos creer que el problema en España con 43.000 es la conjura de la derecha, del fascismo