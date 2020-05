Un robot con luz ultravioleta se convierte en una nueva herramienta contra el coronavirus

Un nuevo instrumento se ha puesto en marcha para luchar contra el coronavirus. Se trata de un nuevo robot que con luz ultravioleta, desarrollado en Valencia y que tiene como objetivo desinfectar el transporte público, pero que debido a sus condiciones podría utilizarse en cualquier sitio. Tiene visión artificial y control autónomo y todo aquello que radia con su luz queda desinfectado.

En "TRECE al día", contamos con la presencia de Jorge Alcalde, divulgador científico, que explica cómo este robot utiliza la luz ultravioleta como desinfectante. Alcalde señala que este tipo de maquinaria debe emplearse con cuidado porque puede ser cancerígena. "Es necesario utilizarla cuando no hay nadie delante, y por personal especializado, no sirven para hogares particulares". Alcalde señala que ocurre algo parecido con el Ozono, que "oxida las células de los virus y por ello es buen desinfectante pero, tampoco es bueno para la salud si no se utiliza con cuidado. Es un gas tóxico. Higieniza, pero igual que la luz ultravioleta hay que usarlo por profesionales y con mucho cuidado con el contacto físico".

Además, en el Laboratorio de la Trastienda recordamos la historia de Santiago Ramón y Cajal. En 1885, llegó el cólera a nuestro país y Ramón y Cajal propuso una inyección subcutáneo del microbio del cólera muerto por calor. Publicó un estudio que nadie leyó y, al final, el mérito se lo llevaron científicos estadounidenses. Alcalde explica que el artículo del científico Ramón y Cajal tuvo menos difusión internacional que el de los americanos por estar escrito en español. "La vacuna que propuso Ramón y Cajal era nueva versión de otra que había propuesto antes el doctor Ferrán y que consistía en utilizar el microbio que producía el cólera pero atenuado. Solo un año antes Robert Cok había descubierto que el Cólera era causado por un microorganismo y que por lo tanto se podía contagiar".

Por último, Alcalde analiza el descubrimiento que han realizado científicos españoles y que sostiene que hay una proteína (p38 mapk) que cuando se acumula en nuestro cuerpo provoca el deterioro cognitivo propio de la edad. "Esta proteína impide que se regeneren las neuronas y terminamos perdiendo capacidades cognitivas. El siguiente paso es conseguir un medicamento que la inhiba, el problema es que esta proteína también es necesaria, regula el estrés de las células"