Sergio Gutiérrez, analista inmobiliario: "Estamos ante una subida inminente de las hipotecas si el conflicto de Irán no se soluciona rápido"

El analista inmobiliario Sergio Gutiérrez ha lanzado una seria advertencia sobre el futuro de las hipotecas en España, alertando de un escenario que recuerda peligrosamente a la crisis vivida recientemente. Según Gutiérrez, estamos ante una “subida inminente de las hipotecas si el conflicto de Irán no se soluciona rápido”, una situación que él mismo califica como “tremendamente parecida” a la que se desató con el inicio de la guerra de Ucrania en 2022. En aquel momento, la escalada del precio de la energía provocó una inflación que obligó a subir los tipos de interés, encareciendo las cuotas de forma notable para miles de familias.

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El estrecho de Ormuz, punto clave

El epicentro de esta nueva amenaza se encuentra en el estrecho de Ormuz, un punto geográfico estratégico para el comercio global por donde transita cerca del 20 % de todo el petróleo mundial. La creciente tensión geopolítica ha puesto este enclave en el punto de mira, ya que, según el analista, “Irán ya ha avisado que lo va a cortar”. Esta amenaza, de materializarse, tendría un impacto directo e inmediato en el coste de la energía a nivel global. De hecho, la reacción de los mercados no se ha hecho esperar: “hoy mismo, el petróleo está subiendo con fuerza, y esto acaba de comenzar”.

Alamy Stock Photo La patrulla de la marina omaní vigila el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

Estamos en una situación, si no igual, tremendamente parecida" Sergio Gutiérrez Analista inmobiliario

De la gasolina a las hipotecas

Gutiérrez explica con claridad el efecto dominó que podría desencadenarse en la economía doméstica en los próximos meses. “Si estas subidas se intensifican y se mantienen en el tiempo, afectarán a todo”, asegura. El encarecimiento del crudo impacta directamente en el coste del transporte, lo que a su vez repercute en los precios de “casi toda la cesta de la compra”. Este fenómeno genera un aumento generalizado de los precios y, como consecuencia inevitable, un repunte de la inflación.

Ante un escenario de inflación descontrolada en la eurozona, la respuesta de las autoridades monetarias europeas suele ser contundente y predecible. “¿Y qué hacemos en Europa cuando hay inflación? Pues subir los tipos de interés”, recuerda el experto de forma retórica. Esta medida, diseñada para enfriar la economía y estabilizar los precios, “afecta de lleno a las cuotas de hipoteca que podríamos volver a ver, cómo se encarecen enormemente”. Los hipotecados a tipo variable serían los primeros y más directos perjudicados por este endurecimiento monetario.

Hipotecas

El petróleo está subiendo con fuerza, y esto acaba de comenzar" Sergio Gutiérrez Analista inmobiliario

En definitiva, el analista concluye que la evolución del conflicto en Oriente Medio será el factor determinante para el futuro a corto plazo de los préstamos hipotecarios en nuestro país. La duración e intensidad de la crisis marcará la profundidad del impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Aunque no ha entrado en detalles, Gutiérrez también ha apuntado que esta nueva crisis podría “afectar en el precio de la vivienda en España”, un tema complejo que se compromete a analizar próximamente en mayor profundidad.