"Hay un indicador que los economistas miramos para saber si la economía española está afectada, que es de logística, como las primas de seguro marítimo"

La escalada de tensión en el Golfo, con el foco puesto sobre el estrecho de Ormuz, ha disparado las alarmas en los mercados. El barril de Brent cotiza por encima de los 80 dólares y las bolsas europeas han abierto con caídas superiores al 2%. En este contexto de inquietud, el economista Fernando Trías de Bes ha explicado en el programa 'Herrera en COPE', con Alberto Herrera, cuáles son los termómetros en los que debemos fijarnos para saber si este asunto geopolítico tendrá un impacto real en nuestras vidas.

Los tres termómetros de la economía

A nivel de termómetro económico, el primero es el petróleo. Según Trías de Bes, "es el primer síntoma". Los mercados ya están empezando a prever posibles problemas en el abastecimiento, lo que se refleja en la cotización de los futuros del crudo, que suben por encima del 8%.

Europa Press Mapa de localización del estrecho de Ormuz

El segundo indicador clave es el oro, que, como ha comentado el economista en otras ocasiones, "mide el miedo, mide la incertidumbre, es el valor refugio". Su precio, que había bajado en los últimos días, experimenta una subida del 3%. Finalmente, Trías de Bes señala una serie de indicadores menos mediáticos pero igualmente importantes, como los costes de la logística y, en concreto, las primas de seguro marítimo, que advierten del sobrecoste que las navieras deberán asumir.

Riesgo de escalada en los precios

La consecuencia más directa de la subida del petróleo es el encarecimiento de la gasolina. Trías de Bes advierte de que, si el conflicto se alarga, el barril de Brent podría "llegar a alcanzar los 100 dólares, y tanto que es posible, y 120". Aunque la dependencia del petróleo no es la misma que en los años 70, sigue siendo un factor de coste fundamental que presiona al alza la inflación y afecta al crecimiento económico.

El impacto, además, no es solo directo. El economista recuerda que los principales importadores de petróleo que transita por el estrecho de Ormuz son China y la India. Un incremento de costes en la economía china "enseguida tienen un un un impacto general" debido a su peso en el comercio mundial. La economía, ha señalado, "está tan interconectada respecto a hace 20 años que los vericuetos por los cuales esto afectó van a ser múltiples".

La incertidumbre, el peor enemigo

Más allá de la energía, otros sectores de la economía española podrían verse afectados, principalmente el turismo. El conflicto podría limitar los pasillos aéreos y obligar a desviar rutas, encareciendo los vuelos y afectando a aeropuertos clave para las conexiones con Asia como Doha o Dubái. A esto se suma una derivada de gasto militar si países de la OTAN como Reino Unido, Francia o Alemania aumentan su implicación.

Sin embargo, para Trías de Bes el factor más dañino es el psicológico. "La incertidumbre es el peor enemigo de la economía, de verdad, más que el coste del petróleo, más que los tipos de interés", ha sentenciado. Esta situación provoca que los hogares aplacen compras importantes y que las empresas paralicen proyectos de inversión, lo que se refleja en la volatilidad de las bolsas, con el IBEX y el Euro Stoxx cayendo más de un 2%.