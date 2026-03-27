Lorenzo Pérez, abogado: "Si ya te ha llegado la carta del tribunal médico, lo que hagas puede cambiarlo todo, ya han tomado una decisión"

El abogado Lorenzo Pérez, del bufete Fidelitis, ha lanzado una advertencia clave para quienes se enfrentan al tribunal médico. En un vídeo de gran difusión, el experto subraya que "si ya te ha llegado la carta del tribunal médico, lo que hagas puede cambiarlo todo, ya han tomado una decisión". Esta comunicación significa que el tribunal ya ha valorado el caso y ha emitido una propuesta, pero el resultado no siempre es definitivo y saber cómo actuar es crucial.

"Cuando llega la carta de resolución, muchas personas se quedan solo con un resultado, ¿sí o no? Pero no entienden por qué, y eso es lo que más duele", explica el letrado. La carta significa que el Tribunal Médico ha valorado tu caso y ha hecho una propuesta de resolución al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Muchas personas se quedan solo con un resultado, ¿sí o no?"

EUROPA PRESS Una trabajadora en una oficina de empleo de la Seguridad Social

¿Qué es el tribunal médico y cómo funciona?

El tribunal médico, conocido técnicamente como Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), es un órgano de la Seguridad Social que evalúa la salud de los trabajadores en situación de baja prolongada o incapacidad permanente. Está compuesto por facultativos médicos, inspectores de trabajo y funcionarios de la Seguridad Social.

Este equipo interviene generalmente cuando una baja médica se acerca a los 12-18 meses, tras una propuesta de incapacidad permanente o para revisiones de una ya reconocida. Tras una cita presencial, analizan la documentación médica y emiten un informe vinculante para que el INSS apruebe o deniegue la prestación, sin que esto signifique que valoren la enfermedad, sino la capacidad para trabajar.

El resultado puede ser el alta médica, la prórroga de la baja o la concesión de una incapacidad permanente (parcial, total, absoluta o gran invalidez). El dictamen final tarda un máximo de 135 días hábiles desde que se inicia el expediente, aunque hay novedades que pueden facilitar la aprobación.

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La resolución no es el final

Si la resolución de la incapacidad permanente es negativa, Pérez insiste en que todavía hay margen de actuación. El abogado afirma que la clave es "atacar el motivo real de la denegación, no la enfermedad en general". Esto significa que el recurso debe centrarse en los argumentos técnicos y legales que el INSS ha utilizado para rechazar la solicitud.

Por ello, el consejo del experto es claro: "Si te han denegado la incapacidad, no lo dejes ahí". Buscar asesoramiento especializado para entender los detalles de la resolución y preparar una defensa sólida puede cambiar por completo el resultado final del proceso.