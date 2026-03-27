"Nuevo récord en el gasto en pensiones, la Seguridad Social desembolsa más de 14.300 millones de euros, un seis por ciento más que hace un año"

El gasto en pensiones en España ha vuelto a marcar un nuevo récord histórico en el mes de marzo. La Seguridad Social ha desembolsado la cifra de 14.307,7 millones de euros para abonar la nómina ordinaria de las prestaciones contributivas, lo que supone un incremento del 6% respecto al mismo mes del año anterior. Tal como se ha analizado en el programa 'La Linterna' de la mano del periodista económico, Iván Alonso, esta nómina se ha encarecido en 815 millones de euros en el último año, consolidando la tendencia al alza que se registra mes a mes.

Este notable incremento se explica por dos factores clave. Por un lado, la revalorización de las pensiones para 2026, que ha sido de un 2,7% para las contributivas, un 7,07% para las mínimas y hasta un 11,4% para las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. Por otro, como explicaba el periodista, "este nuevo récord ha sido impulsado por el aumento constante en la cifra de jubilados", con la progresiva incorporación de la numerosa generación del 'baby boom' al sistema.

Este nuevo récord ha sido impulsado por el aumento constante en la cifra de jubilados"

Alamy Stock Photo Un hombre ayuda a una jubilada con un andador a salir de una iglesia en Valencia

La pensión media, en máximos

Con este nuevo escenario, los datos confirman que "la pensión media de jubilación se sitúa ya en los 1.568 euros al mes", un 4,4% más que en marzo de 2025. En conjunto, la pensión media del sistema, que también incluye prestaciones de incapacidad, viudedad, orfandad y en favor de familiares, se ha situado en 1.367,4 euros al mes. El Gobierno, además, ha tenido que recurrir a un crédito de 12.000 millones para cubrir desviaciones en el sistema.

Por regímenes, las diferencias siguen siendo notables. Mientras que la jubilación en el Régimen General alcanza los 1.728,7 euros mensuales, en el Régimen de Autónomos se sitúa en 1.057,6 euros. La Minería del Carbón continúa registrando la pensión media más elevada, con 2.997,6 euros, seguida por el Régimen del Mar con 1.733,4 euros.

La pensión media de jubilación se sitúa ya en los 1.568 euros al mes"

El reparto del gasto por prestaciones

En total, la Seguridad Social ha abonado este mes 10.463.537 pensiones a un total de 9,46 millones de personas. Como es habitual, el grueso del gasto se concentra en las pensiones de jubilación, que suponen el 73,2% de la nómina (10.474,4 millones de euros) y son percibidas por 6,7 millones de pensionistas, cuya cuantía depende de factores como la revalorización anual.

Freepik Un jubilado firma un documento

A estas le siguen en cuantía las pensiones de viudedad, a las que se han destinado 2.280,4 millones de euros (2,3 millones de beneficiarios), y las de incapacidad permanente, con un coste de 1.329,8 millones. Entender bien cómo se aplica la retención de IRPF a cada pensión es fundamental para los beneficiarios según su importe.

Crece la edad media de retiro

Un dato relevante de los últimos informes es el aumento de la edad media de acceso a la jubilación, que se sitúa ya en los 65,2 años, frente a los 64,4 años de 2019. Este cambio se debe en parte al incremento de las jubilaciones demoradas voluntarias, que ya suponen casi el 13% de las nuevas altas. El Gobierno también planea ampliar la lista de profesiones que podrán optar a la jubilación a los 52 años sin recortes.

Finalmente, cabe destacar que 1.413.697 pensiones ya cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 76,95 euros. La mayoría de estas ayudas, un 76,4%, son percibidas por mujeres, una medida que busca paliar las desigualdades en la carrera de cotización.