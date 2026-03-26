Víctor Arpa, abogado laboralista: "Cuando vas al INSS, el Tribunal Médico no te valora solo por tu enfermedad y te puede denegar la incapacidad"

El abogado laboralista Víctor Arpa ha explicado en un vídeo de su cuenta de TikTok el que, según él, es uno de los errores más comunes a la hora de solicitar una incapacidad permanente: pensar que el Tribunal Médico solo valora la enfermedad del solicitante. Arpa advierte de que este planteamiento puede llevar a que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniegue la prestación, ya que "no te valoran solo por tu enfermedad; de hecho, mucha gente comete este error de pensar que con tener un diagnóstico ya es suficiente, pero no lo es".

El letrado subraya que, si no se comprende el verdadero enfoque del organismo, "te pueden denegar tu incapacidad". La clave reside en que "el tribunal médico está mirando otra cosa mucho más concreta". Este proceso de evaluación, según detalla Arpa, se basa en una guía profesional interna que el INSS utiliza para analizar tres aspectos fundamentales del solicitante y su situación.

Los tres puntos clave de la evaluación

El análisis que realiza el Tribunal Médico se centra en la relación directa entre la dolencia y la capacidad para trabajar. En primer lugar, se estudian en detalle las tareas específicas que el trabajador realiza en su puesto de trabajo. En segundo lugar, la guía del INSS establece qué exigencias físicas y mentales requiere dicha actividad, como "la fuerza, la postura, la precisión o el estrés". Finalmente, el organismo evalúa si las limitaciones funcionales que padece la persona son compatibles con las exigencias de su profesión.

Comisiones Obreras

Esta metodología explica por qué "dos personas con la misma enfermedad pueden tener resultados totalmente distintos" en el proceso de solicitud de una incapacidad. Arpa lo resume de manera contundente: "En definitiva, no importa solo lo que tienes, sino si puedes seguir trabajando con ello". La decisión final no depende únicamente del diagnóstico médico, sino de cómo este afecta a la capacidad laboral del individuo en su contexto profesional específico.

En definitiva, no importa solo lo que tienes, sino si puedes seguir trabajando con ello"

Gemini Una persona está de baja laboral en su casa mientras revisa un papel en el que viene indicada su nómina de la empresa

Cómo preparar la visita al Tribunal Médico

Con base en este enfoque, el abogado laboralista ofrece un consejo determinante para quienes vayan a enfrentarse a este proceso: no centrarse únicamente en el diagnóstico. La recomendación es "preparar cómo afecta a tu trabajo real, porque ahí es donde se gana o se pierde el caso". Es fundamental, por tanto, argumentar y demostrar con pruebas de qué manera la enfermedad o las secuelas impiden el desempeño de las funciones habituales del puesto.

Prepara cómo afecta a tu trabajo real, porque ahí es donde se gana o se pierde el caso"

El funcionamiento del Tribunal Médico y las decisiones del INSS generan un gran interés, ya que afectan directamente a la vida de miles de trabajadores. En ocasiones, la evaluación puede ser compleja, y no siempre requiere una visita presencial. De hecho, tal como explican otros expertos, que no te llame el Tribunal Médico no siempre es una buena noticia, puesto que el INSS puede tomar una decisión basándose únicamente en los informes aportados. Del mismo modo, si el Tribunal Médico te da el alta para trabajar, el empleado debe seguir unos pasos concretos para reincorporarse a su puesto.