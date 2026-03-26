El Gobierno confirma la ayuda de 2.700 euros este 2026 por residencia para cientos de estudiantes sean universitarios o no; el plazo de solicitud se abre el 7 de abril y hasta el 18 de mayo

El plazo para presentar la solicitud de beca para el curso 2026-2027, tanto para estudios universitarios como no universitarios, se extenderá desde el próximo día 7 de abril hasta el 18 de mayo. Así ha quedado reflejado en la convocatoria de becas de carácter general publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según recoge Europa Press.

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación. Una vez completada, deberá ser firmada por el interesado o su representante legal y enviada por el procedimiento telemático establecido para que sea tenida en cuenta.

Cuantías y novedades de las becas

Para el próximo curso, la cuantía fija ligada a la residencia del estudiante se ha fijado en 2.700 euros, tanto para universitarios como no universitarios.

Por su parte, la ayuda ligada a la renta del estudiante será de 1.700 euros, la de excelencia académica se moverá en una horquilla de entre 50 y 125 euros y la beca básica para no universitarios será de 300 euros (350 euros para quienes cursen Ciclos Formativos de Grado Básico).

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo una inversión de 2.559 millones de euros para esta convocatoria, lo que supone un aumento de 15 millones respecto al curso anterior.

El Ministerio prevé que estas ayudas beneficien a casi un millón de jóvenes, sumando los 752.000 estudiantes de la convocatoria general y los 225.000 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

Como novedad, los becarios universitarios con matrículas parciales (entre 48 y 59 créditos) podrán percibir parte de la beca de renta y de residencia, con una cuantía de 350 euros por cada concepto. Además, se han adaptado los requisitos para el alumnado con una discapacidad de entre el 25% y el 64%, a quienes se les considerará matrícula completa con 45 créditos en lugar de 60.

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Otras ayudas y novedades fiscales para 2026

En paralelo a las becas, hay otras ayudas 'indirectas' de las que también muchos contribuyentes podrán beneficiarse igualemnte a partir de abril. La Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, que comenzará el día 8, introduce novedades fiscales.

Algunas comunidades autónomas permitirán por primera vez deducciones en el IRPF por los gastos veterinarios de animales de compañía.

En la Región de Murcia, los contribuyentes podrán deducirse el 30% de estos servicios, hasta un máximo de 100 euros anuales.

Andalucía ha implementado una deducción similar, también del 30% con el mismo tope, que cubre gastos como vacunaciones, esterilización e intervenciones médicas obligatorias.

Nuevas medidas en el alquiler y otras deducciones

En el ámbito de la vivienda, el Gobierno está estudiando penalizar en el IRPF a los propietarios que suban los precios del alquiler de forma abusiva en las zonas tensionadas.

Esta iniciativa surge en un contexto que la presidenta de la patronal de promotores de Madrid (Asprima), Carolina Roca, ha calificado de emergencia habitacional, asegurando que "el país se encuentra en una emergencia social".

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El país se encuentra en una emergencia social"

Desde el sector se ha lamentado que la normativa actual presenta limitaciones. Donato Muñoz, consejero delegado de Cevasa, ha señalado que "los alquileres protegidos son excesivamente caros por la sobrecarga de impuestos", y ha añadido que el alquiler está fiscalmente penalizado. Actualmente, solo Cataluña, País Vasco y Navarra han declarado estas áreas tensionadas.

Los alquileres protegidos son excesivamente caros por la sobrecarga de impuestos"

Finalmente, la declaración de 2025 mantiene otras deducciones relevantes, como la del 15% por la hipoteca de vivienda habitual para firmas anteriores a 2013. También se contemplan beneficios para trabajadores autónomos, que pueden deducir hasta 500 euros en seguros de vida vinculados a su actividad profesional.