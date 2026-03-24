"El precio de la vivienda está en máximos y el coste de las hipotecas también está subiendo, el mercado hipotecario se prepara para entrar en la senda de la moderación"

En el programa 'Herrera en COPE', Marta Ruiz ha analizado la situación actual del mercado hipotecario en España, que se prepara para una nueva fase. El mercado hipotecario se prepara para entrar en una senda de moderación. Según los expertos, no se esperan caídas bruscas, pero sí un crecimiento más lento en la firma de nuevos contratos.

Precios máximos y un euríbor al alza

Los dos factores principales que explican esta tendencia son el precio de la vivienda, que se encuentra en niveles máximos, y el coste de las hipotecas, que no para de subir. Este encarecimiento viene empujado por un euríbor cada vez más tensionado, una situación agravada por el contexto de la guerra. La escalada del euríbor ha provocado que muchos clientes que eligieron hipotecas variables se encuentren ahora con subidas en su cuota.

Antonio Gallardo, de la asociación de usuarios financieros Asufin, ha señalado que "no habrá caídas bruscas, pero sí un menor crecimiento de la firma de contratos". Esta moderación es una respuesta directa a un escenario donde meterse en una hipoteca a 25 o 30 años ya no sale tan barato como antes.

No habrá caídas bruscas, pero sí un menor crecimiento de la firma de contratos"

EFE Vista del escaparate de una inmobiliaria en San Sebastián

Endurecimiento de las condiciones

Además del encarecimiento directo, se observa un endurecimiento en las condiciones de acceso a los préstamos. Las entidades financieras están exigiendo requisitos más estrictos a los solicitantes, lo que complica aún más la compra de una vivienda para muchas familias.

Gallardo también ha destacado que "incluso los productos vinculados que se contratan para rebajar el tipo de interés pueden ser incluso más estrictos". Esto se traduce en la exigencia de cantidades de nómina más altas o la contratación de más seguros, que a su vez también han visto cómo sus precios se encarecen.

Los productos vinculados que se contratan para rebajar el tipo de interés pueden ser incluso más estrictos"

EFE Vista de un cartel de una entidad financiera ofreciendo hipotecas

La advertencia del FMI

Este contexto ha llevado al Fondo Monetario Internacional (FMI) a pedir al Banco de España que active herramientas para restringir la concesión de hipotecas. La alarma del FMI surge al detectar que cada vez se conceden más préstamos por encima del 80% del valor de tasación de la vivienda, lo que aumenta el riesgo para la estabilidad financiera.

Mientras se esperan los datos actualizados del mes de enero para conocer cómo arrancó el año, las cifras de cierre del ejercicio anterior muestran un mercado muy activo, con más de 500.000 operaciones firmadas, alcanzando máximos de los últimos 15 años. Los últimos datos disponibles, de diciembre, sitúan la hipoteca media en 163.000 euros con un tipo de interés medio del 2,8%. Con la subida del euríbor, una hipoteca media de 175.000 euros podría reflejar una subida de 200 euros al año.