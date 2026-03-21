El BOE publica el plan anticrisis con todas las medidas aprobadas por el Gobierno que serán efectivas a partir de mañana
Madrid - Publicado el
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Este sábado ha sido publicado en el BOE el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio con todas las medias aprobadas por el Gobierno.
"Tiene razón Pedro Sánchez con Yolanda Díaz y el salseo, solo que no ha dicho otra cosa, el es el culpable del espectáculo y de la salsa"
Ángel Expósito
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