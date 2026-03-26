Mónica Miranda, organizadora profesional: "En una mudanza, un truco muy útil es preparar una pequeña maleta como si te fueras cuatro días a otro lugar con lo imprescindible"

Las mudanzas son uno de los procesos vitales que más estrés generan. De hecho, según un estudio del sector, cambiar de casa supone un foco de tensión para casi 7 de cada 10 españoles. Para poner orden en este caos, el programa 'Poniendo las Calles', con Carlos Moreno 'El Pulpo' a la cabeza, ha invitado a su espacio 'El Temazo' a Mónica Miranda, organizadora profesional, quien ha desvelado las claves para una mudanza exitosa. La experta subraya que, aunque no nos mudamos con frecuencia —un 43% lo ha hecho entre una y dos veces—, la planificación es fundamental para afrontar el cambio sin que nos desborde.

Depurar antes de empezar

El primer paso, según Miranda, es la mentalización y empezar a prepararse mucho antes de lo que se suele pensar. La experta recomienda comenzar con el proceso de premuranza "unos 15 días o tres semanas antes". Este es el momento oportuno para "deshacerse de cosas y dejar que el nuevo espacio lo recoja la nueva situación de la mejor manera posible, y no que te pille el toro y lleves un caos de un lado a otro". Se trata de una oportunidad para revisar todas las pertenencias y evitar trasladar el desorden de una vivienda a otra.

Este proceso de depuración, como lo define la organizadora, implica una gestión de los objetos de los que nos desprendemos. Miranda propone varias vías: vender lo que tiene valor en plataformas como Wallapop, donar ropa y enseres a ONG como Cáritas o en contenedores municipales, y llevar lo que ya no sirve a los puntos limpios, especialmente la tecnología anticuada. Es una labor que requiere clasificar y decidir el destino de cada objeto.

Uno de los mayores retos es desprenderse de los objetos con valor sentimental. Para ello, Mónica Miranda tiene una solución: crear "una caja de recuerdos". La razón, explica, es que "es un espacio limitado, los recuerdos tampoco puede ser infinitos". Recomienda separar lo funcional de lo sentimental para no mezclarlo en el día a día. De esta forma, cada colección, por peculiar que sea, tiene su propio espacio sin invadir la vida cotidiana.

Alamy Stock Photo Camión cargado de artículos para el hogar

El truco de la maleta

El consejo principal de la experta se centra en los primeros momentos en el nuevo hogar. "En una mudanza, un truco muy útil es preparar una pequeña maleta como si te fueras cuatro días a otro lugar con lo imprescindible", ha afirmado Miranda en COPE. Esta "maletita de la mudanza", como ella la llama, debe contener un neceser, la tecnología básica y los papeles importantes. El objetivo es evitar la desesperación de no encontrar nada al llegar, teniendo a mano todo lo necesario para los primeros días.

Es una inversión en bienestar y en reducir el estrés que esta situación ofrece"

Aunque algunas personas optan por hacer la mudanza con amigos y familiares, Miranda recomienda contratar una empresa especializada, aunque solo sea para el traslado. La organizadora lo considera "una inversión en bienestar y en reducir el estrés que esta situación ofrece". Según la experta, la ayuda de un equipo de profesionales alivia el esfuerzo físico y permite centrarse en la organización del nuevo hogar, ya que la base del negocio de un buen profesional es responder si las cosas van mal.

Alamy Stock Photo Camión semirremolque de mudanzas y plataforma elevadora en la calle del centro.

El embalaje y la tecnología

Cualquier previsión siempre ayuda muchísimo, es una pequeña pereza que puede dar pero que luego te ahorra mucho tiempo"

Si se decide empaquetar personalmente, es imprescindible contar con cajas suficientes, etiquetas y rotuladores. Miranda aconseja numerar y clasificar todas las cajas, usando un código para saber a qué estancia pertenecen (cocina, salón, dormitorio). "Es muy importante que las cajas estén numeradas y estén clasificadas", insiste. También se debe indicar si el contenido es frágil o si la caja debe mantenerse en una posición concreta.

Para evitar problemas con los aparatos electrónicos, una buena idea es hacer fotografías de las conexiones antes de desenchufar nada. Esto facilita enormemente la tarea de volver a instalar la televisión o el router. Además, etiquetar los cables con su función puede ser de gran ayuda. Como concluye Miranda, "cualquier previsión siempre ayuda muchísimo, es una pequeña pereza que puede dar en un momento dado, pero luego te ahorra mucho tiempo de estar investigando y desesperando".